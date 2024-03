Marvel : Florence Pugh dévoile les coulisses du prochain blockbuster

"Thunderbolts", le sixième film de la phase V du Marvel Cinematic Universe, est actuellement en tournage. Et grâce à Florence Pugh, on peut désormais découvrir une petite partie des coulisses.

Thunderbolts, la nouvelle équipe d’anti-héros du MCU

Le sixième film de la phase V du Marvel Cinematic Universe (MCU) sera centré sur une équipe d’anti-héros inédite. Thunderbolts mettra ainsi en lumière des personnages découverts comme seconds rôles dans des films précédents, et ayant commis différents crimes par le passé. Ils tenteront de se racheter au cours de missions pour le gouvernement américain.

Parmi les membres de l’équipe des Thunderbolts se trouve Yelena, jouée par Florence Pugh. Après l’avoir intégrée dans Black Widow, l’actrice britannique participera à son deuxième film du MCU (en plus de la série Hawkeye). Elle se trouve actuellement à Atlanta pour filmer des scènes du long-métrage. Et elle en a profité pour montrer une petite partie des coulisses.

Florence Pugh nous fait visiter le plateau

Sur son compte Instagram (relayée ensuite sur X), Pugh a partagé une vidéo exposant quelques éléments des coulisses de Thunderbolts. L’actrice y montre notamment le costume qu’elle porte. On y voit aussi une partie du plateau utilisé pour au moins une des scènes du long-métrage. L’interprète de Yelena interagit aussi brièvement avec le réalisateur du film, Jake Schreier, sans rien dévoiler de plus sur l’intrigue du film.

Il est difficile de deviner quoi que ce soit sur les scènes dans lesquelles on pourra voir les décors montrés par Florence Pugh dans cette vidéo. En tout cas, en plus de Yelena, l’équipe d’anti-héros au centre de Thunderbolts sera composée de Bucky Barnes, Alexei Shostakov, John Walker, Ava Starr, Antonia Dreykov et Valentina Allegra de Fontaine.

Un des films qui doit relancer le MCU

Thunderbolts débarquera dans les salles françaises dans le 30 avril 2025. Avant cela, Deadpool & Wolverine arrivera dans les cinémas cet été, avec une sortie prévue pour le 24 juillet 2024 en France. Puis, le 12 février 2025 arrivera Captain America: Brave New World.

Ces trois longs-métrages devront tenter de relancer le MCU, après les échecs essuyés par plusieurs des films précédents. Pour rappel, Bob Iger a expliqué en février dernier que la Maison des Idées allait désormais privilégier la qualité à la quantité. On devrait donc avoir moins de longs-métrages et de séries dans les années à venir.