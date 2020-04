France TV demande une réparation financière à Canal+ pour son passage en clair

Le groupe France Télévision a adressé un courrier au président de Canal+ pour lui demander une réparation financière pour les préjudices causés par le passage en clair de la chaîne durant les deux premières semaines du confinement.

Du 17 au 31 mars, pendant les deux premières semaines du confinement, la chaîne Canal+ a décidé de faire un geste, en rendant tous ses programmes accessibles en clair. Une belle initiative en ces temps sombres où le Covid_19 touche la France entière. Pourtant, ce cadeau aux téléspectateurs n'a pas fait plaisir à tout le monde...

Dernièrement, M6 et TF1 sont montés au créneau et se sont adressés au CSA pour qu'il empêche Canal+ de diffuser en clair ses programmes. Face à la pression de ses pairs, les chaînes Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Décalé sont repassées en crypté le samedi 21 mars.

France Télévision porte plainte contre Canal+

Aujourd'hui, c'est France TV qui s'en prend à Canal+ pour ses récentes méthodes généreuses. Dans un courrier daté du 27 mars, France Télévision demande donc une réparation financière des préjudices qui lui ont été causés par « l'atteinte délibérée de ses droits ». Le groupe de télévision public indique que Canal+ a pris « la liberté de diffuser des œuvres pour lesquelles pas des droits en clair ». France TV estime que ces diffusions lui causent un « double préjudice économique et d'audience du fait de la concurrence déloyale engendrée entre les différentes antennes ». Ainsi, la lettre en question, envoyée à Maxime Saada, le président actuel de Canal+, demande une importante réparation financière.

Les différentes chaînes qui se sont plaintes de ces méthodes voient dans cette opération un coup de communication. D'après elles Canal+ a utilisé des droits qu'il n'avait pas, et qui contreviennent à la chronologie des médias. Le CSA a donc demandé à Canal+ de ne pas prolonger cette opération après la date du 31 mars. Voici ses justifications :

L'opération que Canal+ a lancée ne peut être que limitée dans la durée car elle est de nature à altérer l'équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Elle remet en cause la chronologie des médias, et elle pose des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et ayants droit.

Avec ce coup marketing, la chaîne principale de Canal+ a enregistré une augmentation de ses audiences atteignant 1,6% de part d'audience. Mais dès le 1er avril, les chaînes du groupe Canal+ sont repassées en crypté pour éviter tout nouveau litige...