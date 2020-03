Canal+ en clair : les internautes appellent au boycott de TF1

Suite du dossier Canal+/CSA qui agite depuis ce matin les réseaux sociaux. L'annonce de la gratuité des chaînes du groupe audiovisuel pendant le confinement n'aurait pas plu à la concurrence et les internautes ont lancé un hashtag pour inciter au boycott de TF1.

Les règles du confinement ne sont pas évidentes à suivre pour tout le monde. La vie en intérieur peut rapidement devenir redondante mais nous avons la chance d'avoir accès à Internet et à la télévision. Pour essayer de contenter ceux qui ont fait de la télévision leur priorité, Canal+ a annoncé en début de semaine que ses chaînes seront gratuites pendant la période de deux semaines de confinement décidées par le gouvernement. À la suite de cette décision, on a pu voir de nombreuses réactions positives qui applaudissaient le groupe pour sa générosité. Mais depuis quelques heures, cette affaire est en train de prendre un tournant moins agréable. On apprenait ce matin que le CSA aurait adressé des remarques à Canal+ pour ne pas qu'ils profitent trop de la situation et que l'écosystème audiovisuel soit maintenu. On peut découvrir que les chaînes TF1 et M6, gratuites, n'auraient pas apprécié la position de Canal+, la jugeant déloyale. C'est elles qui auraient incité le CSA a réagir.

Si on pouvait craindre la fin précipitée des chaînes en clair, la situation est un peu moins grave que prévue. La direction de Canal+ aurait indiqué à plusieurs médias qu'elle avait entendu les recommandations du CSA et qu'elle repassera par la case cryptée le 31 mars, comme c'était convenu depuis le début.

Twitter s'en prend à TF1 et défend Canal+

Le comportement de TF1 n'est pas passé inaperçu et on a pu voir naître sur Twitter le hashtag #boycottTF1 pour que les internautes manifestent leur colère contre la chaîne. Ceux qui le reprennent adressent des reproches cinglants à la première chaîne de France. Beaucoup d'entre eux notent que ce comportement est indigne en ces temps où la solidarité doit régner. Outre le manque de classe incroyable, on peut y voir des regrets sur la qualité des programmes proposés. Les attaques sont plus généralement adressées à TF1 avec la propagation du hashtag, mais M6 ne passe pas totalement entre les mailles du filet et en prend pour son grade. Petits florilèges de réactions ci-dessous :