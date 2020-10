Francis and the Godfather : un film avec Jack Gyllenhaal va revenir sur les coulisses du Parrain

"Le Parrain" est un classique du cinéma indétrônable dans son genre. Francis Ford Coppola a été mis sous pression lors de son travail sur le film. Sa relation tendue avec le producteur Robert Evans va être racontée dans le film "Francis and the Godfather", avec deux stars dans les rôles principaux.

Le Parrain : un film va raconter la bataille entre le réalisateur et le producteur

Ne serait-ce pas vous faire affront que de vous présenter Le Parrain ? Ce grand film sur la mafia est une pièce centrale dans le genre. Le scénario démarre en 1945 à New York, pour suivre le clan Corleone, une famille de la mafia menée par le parrain, Don Vito (Marlon Brando). Les relations avec les autres familles et au sein de la sienne ne seront pas simples. On n'en dira pas plus car il ne nous semble pas nécessaire de s'étaler sur un tel monument, point de départ d'une trilogie.

Les films sur des films sont toujours particuliers pour les amateurs de cinéma. Encore plus quand ils sont liés à des monuments de cet art. On pense au Mank que va sortir bientôt David Fincher, un biopic sur le scénariste de Citizen Kane, pendant qu'il était en train de pondre ce chef-d'œuvre. Dans la même veine, le projet Francis and the Godfather risque de valoir le détour. Le réalisateur à la barre, Barry Levinson, est d'un calibre inférieur mais son sujet est aussi énorme. Un scénario existe depuis longtemps sauf qu'il a été placé sur la célèbre Blacklist d'Hollywood. Andrew Farotte a signé la première version puis Levinson est passé derrière pour le revoir. Deadline annonce que le film est en préparation et même qu'il s'est trouvé ses deux acteurs principaux. Oscar Isaac va incarner le réalisateur Francis Ford Coppola et Jake Gyllenhaal sera quant à lui le producteur Robert Evans. Il se dit que le scénario va fortement se concentrer sur la relation entre les deux hommes. D'où ce surnom symbolique de "godfather" pour parler du producteur.

Cette annonce peut surprendre, quand on se rappelle qu'il y a quelques jours il était question de la série The Offer sur l'histoire du tournage du film. Ça voudrait dire que deux projets sont lancés en même temps, sur un sujet très proche. Pourquoi pas, ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se présente. Nous verrons s'ils ne vont pas se parasiter mutuellement et comment ils peuvent se compléter dans leur approche du sujet.

Un film culte à la conception houleuse

Le Parrain est un chef-d'œuvre mais sa conception n'a pas été une partie de plaisir. C'est là-dessus que va revenir Francis and the Godfather. Le metteur en scène n'était pas le premier choix pour prendre les commandes d'un tel projet et il s'est battu pour imposer ses choix artistiques. Le producteur Robert Evans était très haut placé dans l'organigramme de la Paramount et c'est avec lui que Francis Ford Coppola a bataillé pour s'affirmer. Il a réussi à faire engager Marlon Brando dans le rôle du parrain, alors que le studio n'était pas du tout partant. Pareil pour Al Pacino, qui n'était pas très connu à l'époque. Quand le tournage débute, l'affaire est très mal engagée. Le réalisateur passe proche de la destitution et des gros doutes planent sur son cas. Les producteurs n'étaient pas sûrs qu'il a les épaules pour mener un aussi gros projet. Au final, Francis Ford Coppola n'a pas flanché. Ça et plusieurs autres choses seront racontées dans le film. Le casting est lancé sur de bonnes bases avec les deux premières recrues. Il ne serait pas étonnant de voir une distribution de prestige se réunir pour Francis and the Godfather.