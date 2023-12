"J'étais ultra timide" : François Civil marqué par sa première rencontre avec Romain Duris

Bien avant "Les Trois Mousquetaires", François Civil et Romain Duris se sont croisés sur le tournage de "Molière" (2007). Mais même avant cela, l'interprète de D'Artagnan se souvient d'un moment marquant face à son ainé.

Les Trois Mousquetaires réunis face à Milady

François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï sont de retour ensemble dans Les Trois Mousquetaires: Milady. Dans cette suite directe de D'Artagnan, les quatre hommes vont encore devoir déjouer un complot qui pourrait mettre en péril l'avenir de la France, tout en essayant de sauver Constance (Lyna Khoudri) après son enlèvement. Mais comme son titre l'indique, ce second film est surtout l'occasion d'en savoir plus sur Milady (Eva Green) et son passé.

Toujours aussi ambitieux, le long-métrage est évidemment l'un des événements ciné de cette fin d'année (voir notre critique). Et pour aider au succès du film, les acteurs ont assuré une importante promotion.

François Civil - Les Trois Mousquetaires Milady ©Pathé

Si nous avons pu discuter avec Eva Green de trois scènes cruciales du film, Madame Figaro a de son côté proposé une interview de François Civil et Romain Duris en duo. Le premier a la cote en ce moment et enchaîne les rôles, tandis que le second est toujours resté l'un des acteurs français les plus populaires. Et alors que 16 années les séparent, les deux comédiens sont revenus sur leur première rencontre. Une rencontre qui n'a pas eu lieu sur Les Trois Mousquetaires, mais bien avant, lorsque François Civil n'était encore qu'un adolescent.

François Civil émerveillé par Romain Duris

Bien qu'ils aient pu se croiser dans Molière (2007), François Civil a rappelé à Romain Duris qu'ils s'étaient rencontrés encore avant, presque par hasard, dans un restaurant. Un souvenir que le plus jeune n'a pas oublié, contrairement à son collègue.

Je t'avais croisé, mais tu ne t'en souviens plus. C'était au restaurant le Square Trousseau, qui était en fait le restaurant du père de ma meilleure amie et où je trainais beaucoup. Et on s'était rencontrés. Tu parlais avec lui et j'étais là, on s'était serré la main. Mais ça, évidemment, tu ne peux pas t'en souvenir parce que tu sers des pinces à plein de gens. Mais pour moi, tu étais déjà Romain Duris dans ma tête.

Ce n'est qu'ensuite que les deux acteurs ont travaillé ensemble sur un même film, Molière donc. Romain Duris y tenait le rôle principal tandis que François Civil jouait Louis Béjart à 14 ans. Et là encore, la rencontre avec Romain Duris a marqué l'interprète de D'Artagnan, qui raconte :

J'étais ultra timide. Tu es arrivé, tu faisais des blagues à tout le monde, tu passais de personne en personne, tu demandais si ça allait... Tu étais hyper vivant, hyper jouasse. Je me suis dit : "J'aimerais trop être comme ça".

Il aura donc fallu attendre 16 ans pour que les deux acteurs collaborent à nouveau ensemble et partagent l'affiche des deux films Les Trois Mousquetaires. Milady est actuellement dans les salles.