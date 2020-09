Freaky : découvrez la bande-annonce explosive du nouveau Blumhouse

"Freaky", le nouveau film des studios Blumhouse se dévoile dans une première bande-annonce teintée d'horreur et de comédie. Le film est réalisé par Christopher Landon, le réalisateur des deux "Happy Birthdead".

Le nouveau Blumhouse

Blumhouse ne vous dit peut-être rien, pourtant il s'agit du studio de production numéro 1 en terme de films d'horreur. Blumhouse Productions est une société de production créée en 2000 par Jason Blum. Au fil du temps, ce dernier s'est imposé comme une figure emblématique du milieu de l'horreur au cinéma. Il est notamment l'initiateur de sagas emblématiques comme les franchises Paranormal Activity, le Conjuring universe, American Nightmare, Sinister, Insidious ou encore le dernier Halloween. Bref, une pointure dans le milieu.

Leur prochaine production est Freaky, une comédie horrifique portée par Vince Vaughn et Kathryn Newton. Le film est réalisé par Christophe Landon, le petit malin derrière les deux Happy Birthdead. Sortis respectivement en 2017 et 2019, les deux films se sont avérés être des séries B divertissantes et efficaces. Les deux opus ont rapporté plus de 189 millions de dollars et ont reçu des critiques relativement positives. De quoi instaurer une certaine confiance au sein de Blumhouse qui lui confie donc la réalisation de Freaky.

Mais c'est quoi Freaky ?

Et cette première bande-annonce augure le ton de Freaky. Le film s'inscrit totalement dans ce qui a été précédemment fait dans les deux Happy Birthdead. Christophe Landon semble appliquer la même recette que sur ses deux précédents films. Freaky pourrait aisément être un spin-off ou un dérivé issu du même univers tant l'identité visuelle est identique. Que ce soit les décors, les acteurs, la photographie ou la mise en scène, tout respire Happy Birthdead. Ces premières images annoncent un film inscrit dans la même veine et surtout dans le même genre : la comédie horrifique reposant sur un concept intéressant et relativement novateur.

Alors que Happy Birthdead présentait une boucle temporelle, Freaky propose un échange de corps. À la manière d’Échange Standard, le personnage de Vince Vaughn, un dangereux tueur en série, va échanger son corps avec le personnage de Kathryn Newton, une jeune étudiante timorée. Cette dernière, dénommée Millie, devient la cible du Boucher (Vince Vaughn). Mais au lieu de mourir des mains de ce dangereux psychopathe, elle permute son corps avec lui. Elle devient le Boucher tandis que ce dernier devient la tendre Millie. Elle va donc devoir se battre pour récupérer son corps, désormais aux mains d'un terrible criminel. Cette première bande-annonce présente en tout cas une comédie horrifique rythmée et agréable, dans laquelle Vince Vaughn semble s'éclater. À la manière de Jack Black dans Jumanji, l'acteur s'amuse à jouer un personnage féminin dans un corps masculin. De quoi offrir de grands moments comiques.

Sortie prévue le 23 décembre prochain.