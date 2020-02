Freddy : Robert Englund pense qu’il n’incarnera plus le tueur

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

À l’heure où Hollywood mise énormément sur des titres cultes pour créer les succès de demain, le boogeyman Freddy Krueger ne s’est plus signalé depuis un bon moment. Son interprète qui lui a donné ses lettres de noblesse, Robert Englund, pense qu’il ne devrait plus l’incarner.

Un retour de Freddy Krueger a quelque chose d’inévitable. Toujours dans une dynamique de renouvellement tourné vers le passé, le tueur aux griffes acérées pourrait sévir de nouveau. Un remake sans intérêt est sorti en 2010, avec Samuel Bayer à la réalisation. Robert Englund n’était pas de la partie, remplacé par Jackie Earle Haley. La disparition de Wes Craven en 2015 a peut-être compliqué un peu la mise en chantier d’un reboot pour des questions de droits d’auteur. Normalement, New Line, la filiale de la Warner, doit toujours avoir la franchise dans son catalogue et ne se privera pas de la réactiver quand le moment sera venu. Mais il faut que les successeurs de Craven aient aussi envie de faire quelque chose.

Un retour de Freddy ? Oui, mais sans Robert Englund

Lors d’une intervention chez Entertainment Weekly, Robert Englund a laissé entendre que ses fans risquent de ne plus le voir dans la peau cramée de Freddy, se jugeant trop vieux pour continuer à répéter ces performances :

Je ne pense pas que je me remaquillerais [en Freddy] encore. Je suis un peu trop âgé pour ça. Je crois que si devais en faire un autre, ce serait plutôt comme Freddy vs. Viagra.

Coup dur pour la marque, qui ne pourra plus compter sur celui qui a grandement participé, avec son interprétation folle, à créer le mythe Freddy. Un reboot ou un remake demandera forcément de devoir trouver un autre acteur qui accepte ce challenge. Robert Englund explique ensuite que l’entourage de Craven a déjà commencé ces dernières années à explorer plusieurs idées mais que rien n’a encore été décidé. Ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’un retour n’intervienne. Et, s’il refusera sûrement le rôle de Freddy, Englund admet qu’il adorerait être présent dans un caméo ou un personnage très secondaire. Histoire de créer un lien qui pourrait exciter les fans. Comme lui, nous sommes dans l’attente de savoir de quelle manière la franchise va se prolonger. La solution de facilité serait un remake qui reprendrait la structure connue du film original. On peut aussi imaginer un préquel ou une origin story qui va explorer en profondeur le passé du tueur.