Dispo sur Prime Video, ce film avec John Cena a obtenu la pire note possible

"Freelance" est disponible sur Prime Video depuis le 28 novembre. Une comédie d'action avec John Cena qui avait été très mal accueillie lors de sa sortie dans les salles américaines.

Un nouveau raté de John Cena débarque sur Prime Video

Ancien catcheur, John Cena s'est illustré ces dernières années dans un registre comique qui lui va bien. On l'a vu dans Contrôle parental (2018), Nos pires amis (2021), et même dans Barbie (2023) le temps d'un caméo. Ajoutons à cela la série Peacemaker (2022) dans laquelle il tient le rôle-titre.

Mais l'acteur n'a pas participé qu'à des chefs-d'œuvre. Et on trouve dans sa filmographie des longs-métrages très mal considérés. On l'a vu dernièrement avec Project X-Traction, un film d'action qui s'est fait assassiner par les critiques, mais a cartonné sur Netflix. Et désormais avec Freelance, qui a débarqué sur Prime Video le 28 novembre.

Les notes très mauvaises de Freelance

Là encore, le film a été dézingué par la profession. Sur Rotten Tomatoes, Freelance affichait au moment de sa sortie dans les salles américaines la note de 0% grâce aux 15 premières critiques. Une note qui a un peu augmenté depuis, grimpant à ce jour à 7%. Et même, si du côté du public, la note monte à 77%, sur Metacritic, ce n'est guère plus engageant. Le film affichant une note de 24/100 pour la presse, et de 5.1/10 pour le public.

Freelance ©Relativity Media

Enfin, sur IMDB, la note est uniquement de 5.6/10. Et pour ce qui est du box-office, Freelance a fait un four en récoltant à peine 5 millions de dollars de recettes aux États-Unis, et tout juste 8 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 40 millions de dollars.

De quoi ça parle ?

Reste que chacun pourra se faire son opinion sur Freelance en le découvrant sur Prime Video. Si vous voulez tenter le coup, sachez que le film met en scène John Cena dans le rôle de Mason Pettits, un ancien membre des forces spéciales. Malgré sa retraite forcée, il est contacté pour assurer la protection de Claire Wellington, une journaliste qui souhaite se rendre dans un petit pays d'Amérique du Sud pour interviewer le président, Juan Venegas. Seulement une fois sur place, un coup d'État a lieu et Mason se retrouve à devoir sauver la journaliste et le président du danger.

Freelance est une comédie d'action avec son lot d'explosions et de situations absurdes. Sur le papier, le film semblait pouvoir faire le job, d'autant plus avec un casting sympathique. On y trouve en effet aux côtés de John Cena Alison Brie dans le rôle de la journaliste. Juan Pablo Raba joue le président tandis qu'Alice Eve et Christian Slater apparaissent également. Enfin, on doit ce long-métrage à Pierre Morel, connu pour avoir réalisé notamment Taken (2008).