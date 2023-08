Freelance : John Cena s'éclate dans le trailer du film d'action de Pierre Morel

John Cena et Alison Brie vivent un périple explosif en Amérique du Sud dans "Freelance". Une comédie d'action signée Pierre Morel, réalisateur de "Taken", qui se dévoile à travers une bande-annonce mouvementée.

Freelance : John Cena reprend du service

Après The Suicide Squad, Fast X ou encore Projet X-Traction, John Cena poursuit dans les divertissements musclés avec Freelance. Dans cette comédie d'action réalisée par Pierre Morel (Taken, Gunman), le célèbre catcheur prête ses traits à un ancien soldat des forces spéciales qui peine à mener une vie paisible. Lorsqu'il se voit proposer d'assurer la sécurité d'une journaliste (Alison Brie) en voyage pour interviewer un dictateur sud-américain (Juan Pablo Raba), il hésite à reprendre du service mais finit par accepter pour le joli salaire à la clé.

Freelance ©Relativity Media

Le vétéran n'est pas déçu du déplacement. Le trio se retrouve très vite pris en embuscade au beau milieu de la jungle et le soldat n'a d'autre choix que de reprendre les armes. En plus de devoir apprendre à se supporter en pleine nature, la journaliste, le président et l'ex-militaire vont faire face à une horde d'ennemis. Un postulat classique mais qui promet des scènes d'action drôles et explosives, comme le révèle la bande-annonce. Au vu de ces premières images, Freelance repose visiblement aussi sur l'alchimie entre ses trois comédiens, à défaut de proposer un spectacle très original.

Christian Slater, Alice Eve et Marton Csokas complètent la distribution du long-métrage. Freelance ne dispose pas encore d'une date de sortie en France. En attendant d'en savoir plus, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.