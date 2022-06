Furiosa : découvrez le synopsis du prequel de "Mad Max Fury Road"

Le prequel de "Mad Max : Fury Road" centré sur le personnage de Furiosa se dévoile enfin avec un synopsis. L'héroïne aura fort à faire au milieu d'un combat qui opposera Immortan Joe et un autre chef de guerre.

Le retour grandiose de Miller avec Mad Max : Fury Road

En 2015, George Miller lâchait une petite bombe avec Mad Max: Fury Road, suite brulante de la trilogie portée par Mel Gibson. Tom Hardy reprend pour l'occasion le rôle de Max, mais c'est surtout Furiosa, le personnage incarné Charlize Theron, qui sort du lot. Ensemble, ils se lancent dans une course-poursuite chaotique en plein désert dans l'espoir d'échapper à toute l'armada d'Immortan Joe. Fury Road en met plein les yeux et ne s'arrête jamais, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Mad Max : Fury Road ©Warner Bros

Surtout, George Miller a été récompensé de ses efforts. Outre un beau succès au box-office (il rapporte quasiment 380 millions de dollars dans le monde), le film a été récompensé à six reprises aux Oscars 2016. De quoi motiver le cinéaste australien de poursuivre avec l'univers de Mad Max. Seulement, exit le héros introduit 1979, c'est donc un prequel sur Furiosa qu'a décidé de réaliser Miller.

L'intrigue de Furiosa dévoilée

Furiosa a mis du temps à se lancer. Mais sept après la sortie de Fury Road, la production a bien débuté et on a pu découvrir de premières images du tournage. Si tout va bien, le film devrait arriver sur nos écrans en mai 2024. On sait également que pour remplacer Charlize Theron, c'est Anya Taylor-Joy qui a été choisie. Chris Hemsworth est également au casting.

Dans tout ça, le mystère continuait de planer sur l'histoire du long-métrage. On commence enfin à déceler des éléments de l'intrigue avec un synopsis qui a été dévoilé (via SFFGazette). Le voici :

Tandis que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est enlevée de la Terre Verte des Nombreuses Mères , et tombe entre les mains d'une horde de motards menée par le chef de guerre Dementus. En parcourant le Wasteland, ils arrivent à la Citadelle dirigée par Immortan Joe. Tandis que les deux tyrans s'affrontent, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves et parvenir par tous les moyens possibles à rentrer chez elle.

On retrouve donc des liens directs avec Fury Road et une nouveauté avec le chef Dementus. Au milieu de tout cela, on verra comment Furiosa parvient à survivre. Le film est prévu dans les salles le 22 mai 2024.