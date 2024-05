Avant Cannes 2024, Furiosa s'offre un trailer final phénoménal

"Furiosa" de George Miller, à quelques jours de sa présentation sur la Croisette, se montre dans une ultime bande-annonce explosive, avec des images de l'affrontement spectaculaire entre Furiosa et Dementus.

Le nouveau Mad Max arrive pleine balle

Le nouveau film Mad Max de George Miller, le très attendu Furiosa, fera sa première mondiale le 15 au soir au Festival de Cannes 2024, soit 9 ans après la présentation au même endroit du chef-d'oeuvre Mad Max : Fury Road. Quelques journalistes ont déjà pu le découvrir, et les premiers avis sont dithyrambiques. Un ultime trailer a été dévoilé pour faire monter l'impatience à son maximum (vidéo en tête d'article).

Furiosa ©Warner Bros.

Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa (Anya Taylor-Joy) tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus (Chris Hemsworth). En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l'Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle.

Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy font le spectacle

Dans ces nouvelles images spectaculaires, on en découvre un peu plus de l'antagonisme puissant entre Dementus et Furiosa, qui est donc le véritable coeur de l'intrigue de ce nouveau film Mad Max. On y découvre aussi le personnage incarné par le jeune Quaden Bayles, personnage qui apparaît être un allié de Furiosa à un moment qu'on devine très tendu de cette nouvelle histoire.

Entre un Chris Hemsworth en roue libre et une Anya Taylor-Joy ultra-charismatique pour incarner le personnage précédemment interprété par Charlize Theron dans Mad Max : Fury Road, l'affrontement s'annonce ainsi explosif et réserve, selon les premiers retours, au moins deux très grandes séquences d'action qui devraient rester dans les annales.

Furiosa arrive dans les salles de cinéma le 22 mai 2024.