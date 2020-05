Gambit : le film devait introduire un autre célèbre mutant

Le film « Gambit » avec Channing Tatum fait parti des nombreux projets avortés de la 20th Century Fox. Pourtant, le long-métrage aurait introduit un autre mutant très célèbre auprès des lecteurs de comics...

Le projet Gambit a passé des années à être reporté, annulé, transformé. Finalement, il n'aura jamais vu le jour, ce qui est assez dommage tant ce mutant est connu des aficionados de l'univers Marvel. Un personnage culte qui a failli avoir son propre film avec Channing Tatum dans le rôle principal.

Initialement, il a été introduit dans X-Men : Origins Wolverine sous les traits de Taylor Kitsch. Après ce petit caméo, la 20th Century Fox a décidé de prendre Channing Tatum comme remplaçant et de confier la réalisation à Gore Verbinski. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues.

Un autre mutant devait apparaître...

Le film Gambit est passé entre les mains de plusieurs réalisateurs. L'histoire a connu de nombreux scripts. Et ses dates de sorties n'ont cessé de changer. Finalement, le film n'est jamais sorti... Le rachat de la Fox par Disney a été le coup final qui a enterré le projet. Pourtant, Gambit allait proposer l'apparition d'un mutant extrêmement puissant et culte de l'univers Marvel.

Lors d'une récente interview avec IGN, le producteur historique de la franchise X-Men, Simon Kinberg, a parlé du film Gambit. Il a confirmé certains plans du long-métrage dont l'apparition d'un mutant culte. Il s'agissait de Mr Sinistre, un antagoniste très puissant qui devait être introduit à l'occasion de Gambit :

Nous en avons fait une allusion à la fin de X-Men : Apocalypse. L'Essex Corp est quelque chose que vous voyez dans un tag à la fin d'Apocalypse. Nous avions parlé de faire quelque chose avec lui, mais je n'entrerai pas dans les détails. Car maintenant ce n'est plus la propriété de la Fox, il appartient à Disney. Je n'ai aucune idée du plan. Mais Mr Sinistre allait faire partie du film Gambit avec Channing Tatum.

À l'époque il y avait quelques rumeurs concernant l'acteur qui allait endosser le rôle de Mr Sinistre. Apparemment Daniel Craig et Jon Hamm étaient en tête de liste. Mais Simon Kinberg a précisé que ces rumeurs de l'époque étaient fausses. Maintenant, il semble très improbable que Marvel Studios se concentre en priorité sur un film Gambit ou sur le personnage de Mr Sinistre. Kevin Feige et son équipe ont d'autres chats à fouetter pour le moment.

Mr Sinistre est créé en 1987 par Chris Claremont et Marc Silvestri. Initialement, cet antagoniste est un scientifique anglais évoluant à la fin du XIXème siècle. Nommé Nathaniel Essex, il travaille sur la théorie de l'évolution. Après la mort de ses enfants, il se tourne vers le puissant mutant Apocalypse. Ce dernier va le transformer en un être surhumain en altérant son matériel génétique. Il devient alors Mr Sinistre et se place comme l'un des ennemis le plus puissant des X-Men...