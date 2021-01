Gardiens des Cités perdues : Ben Affleck va réaliser une adaptation pour Disney

Ben Affleck file chez Disney pour sa prochaine réalisation. Il adaptera la saga "Gardiens des Cités perdues" pour ce qui sera sa première production pour le grand public. On le préfère quand il fait ses polars mais on comprend qu'il cède aux sirènes de la firme de Mickey.

Ben Affleck trouve son nouveau projet chez Disney

Disney vient-il de trouver une nouvelle saga à lancer ? Deadline annonce qu'une adaptation de Gardiens des Cités perdues est en préparation pour le grand écran. Les romans écrits par Shannon Messenger mettent en scène la jeune Sophie Foster, une adolescente de 12 ans qui se sent différente des autres. Elle va alors découvrir le monde des elfes et apprendre à dompter les pouvoirs en sa possession.

Durant ses aventures avec ses amis, Sophie va découvrir les secrets des Cités perdues. Neuf livres sont parus à ce jour. Une grande saga qui est restée inexploitée sur nos écrans et qui intéresse désormais Disney. Il existe un univers dense pour Gardiens des Cités perdues mais la réussite n'est pas assurée. D'autres adaptations infructueuses dans la même veine ont déjà été tentées. On pense au terriblement raté Artemis Fowl, pour citer le dernier exemple en date.

Changement d'ambiance pour Ben Affleck

Deadline explique que Disney aurait réussi à attirer Ben Affleck pour qu'il se charge de la mise en scène. L'acteur est passé derrière la caméra avec le très bon Gone Baby Gone, l'installant comme un auteur de thrillers. Gardiens des Cités perdues serait une tentative d'un autre genre, plus tournée vers la famille. Avec également une possibilité moindre de continuer de développer les figures et obsessions qui le passionnent. On attendra de voir pour juger mais on espère qu'il saura être autre chose qu'un faiseur et insufflera un peu de personnalité.

Ben Affleck a connu une dernière décennie ambivalente. On ne l'a jamais vu aussi bon devant la caméra que pendant cette période. Mais il a aussi vécu quelques déboires personnels. Entre le retour du fantôme de l'addiction à l'alcool et un scandale d'agression sexuelle, il a flirté avec le fond du trou. Remis sur de bons rails, il sera à l'affiche de trois films très attendus. Dans Eaux Profondes (un thriller pour lequel il partage l'affiche avec sa compagne Ana de Armas), dans The Last Duel réalisé par Ridley Scott et dans The Flash où il retrouvera le costume de Batman. On pourra aussi le revoir dans la Snyder Cut de Justice League ou dans The Tender Bar, la prochaine réalisation de George Clooney.