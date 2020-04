Gareth Evans détaille le scénario de The Raid 3

Le réalisateur Gareth Evans, qui a donné naissance à la saga « The Raid », partage enfin des nouvelles du troisième opus. « The Raid 3 » est très attendu par les fans, et même si le cinéaste a une vision précise du film, il n'est pas sûr de le faire.

En 2011, le cinéaste britannique Gareth Evans réalise tout simplement l'un des meilleurs films d'action de cette dernière décennie. Il propose The Raid, un film d'action indonésien porté par l'incroyable Iko Uwais. Le long-métrage s'avère être une claque monstrueuse dans le genre et devient un classique instantané. Le film rapporte plus de 9 millions de dollars à travers le monde.

En 2014, Gareth Evans rempile derrière la caméra avec The Raid 2. Nouvelle claque qui rapporte 6,5 millions de dollars à travers le monde. Aujourd'hui ces deux films sont devenus des références absolues du genre. Et tandis que les Américains veulent en produire un remake, Gareth Evans travaille toujours sur un troisième épisode.

The Raid 3 ce n'est pas pour tout de suite...

Lors d'un récent podcast organisé par Empire, Gareth Evans a détaillé ce qui se passerait dans le potentiel The Raid 3. Petit avertissement pour ceux qui n'ont pas vu les deux précédents films, Gareth Evans lâche quelques spoilers. Contre toute attente, le personnage incarné par Iko Uwais, Rama, ne reviendrait pas dans The Raid 3. Le cinéaste estime qu'il en a terminé avec son héros et qu'il est temps pour lui de se reposer :

Je ne pouvais pas imaginer une autre putain de raison pour laquelle il mettrait une nouvelle fois sa vie en danger et se séparerait de sa femme et de son enfant. Ça ne peut pas être à propos de Rama. Parce que s'il décide encore une fois de s'éloigner de sa famille je me dirais : « Tu mérites en quelque sorte de mourir maintenant. Prends tes responsabilités et deviens père de famille. ».

Alors que ce passerait-il dans The Raid 3 ? Qui pourrait prendre la suite de Iko Uwais ? Lui qui proposait un travail incroyable dans les deux films notamment grâce à des chorégraphies hallucinantes. Gareth Evans semble intéressé pour étendre encore davantage le réseau criminel japonais et s'appuyant sur un élément de The Raid 2 :

L'histoire remonterait le temps jusqu'à The Raid 2. The Raid 3 commencerait avec Rama sortant du bâtiment après avoir tué tout le gang de Goto et dirait « Non, j'ai fini ». Il s'éloignerait vers l'officier Bunawar, qui l'attendrait dans sa voiture, avant de déguerpir. La suite de l'histoire se concentrerait sur le reste du gang Goto qui serait en mode : « qu'est ce qu'on fout maintenant? ». Goto essuierait des embuscades et différentes attaques l'obligeant à fuir dans la jungle. Il rencontrerait alors une ancienne patronne de la mafia interprétée par Christine Hakim, qui forme des tueurs dans la jungle pour meubler sa retraite. Elle assurerait alors la protection de Goto. L'idée serait de délocaliser l'action urbaine des rues de Tokyo vers la jungle. Se mettrait alors en place une chasse à l'homme façon Predator. La milice de Christine s'occuperait de cette intrusion japonaise sur ses terres. Je n'ai pas encore toutes les étapes, mais à un moment donné le fils de Goto serait abattu, et il se rendrait compte que son bras droit l'aurait trahi.

Ainsi, Gareth Evans donne des informations précises sur ce qu'il a en tête pour The Raid 3. Changer de protagoniste est une bonne idée. Cela proposerait une nouvelle dynamique. Par contre, délocaliser l'action dans la jungle n'est pas forcément la meilleure des trouvailles, mais à voir. Dans la suite du podcast, le cinéaste insiste sur le fait que The Raid 3 serait beaucoup plus court que les précédents films avec une durée de 1h35 maximum. Ce qui en ferait le plus court de la trilogie (The Raid durait 1h40 et The Raid 2 proposait 2h30). Quant à savoir si The Raid 3 va se faire, Gareth Evans semble éluder la question :

Avant de savoir, pendant 5 ans j'ai fait autre chose. J'ai réalisé Le Bon Apôtre, et je commençais à lancer la production de Gangs of London. Je ne me voyais pas lâcher tout ça pour faire The Raid 3. Mes intérêts sont passés à autre chose. J'ai travaillé avec d'autres personnes, et je voulais retravailler avec elles. Je voulais essayer des choses nouvelles. Puis j'ai trouvé cette histoire qui capte soudain votre attention et c'est la chose que je voudrais faire ensuite. Mais on m'offre d'autres projets difficiles à refuser.

En résumé, l'idée de faire The Raid 3 trotte dans la tête de l'artiste mais ce n'est pas une de ses priorités. Le cinéaste est occupé sur d'autres projets avec notamment le lancement de sa série Gangs of London. Malheureusement pour les fans des deux premiers films, The Raid 3 ne se fera peut-être jamais. Il faudra donc se contenter du remake américain intitulé Zeno.