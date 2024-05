"Il n'y a aucune excuse" : George Miller raconte le tournage tendu de Mad Max Fury Road entre Charlize Theron et Tom Hardy

Dans une récente interview pour promouvoir son nouveau film de la saga Mad Max consacré à la jeunesse de Furiosa, George Miller s'est confié sur le tournage tendu de Fury Road, où une violente altercation a failli éclater entre Charlize Theron et Tom Hardy.

En février 2022, un journaliste révèle que le tournage de Mad Max : Fury Road de George Miller a été le théâtre d'un violent règlement de comptes entre les deux stars du film, Charlize Theron et Tom Hardy. En effet, ce dernier arrivait constamment en retard sur le plateau. Alors que les comédiens devaient être opérationnels à 8h du matin, Tom Hardy, visiblement pas du matin, n'arrivait jamais avant 11h. Un comportement qui a mis en rage Charlize Theron, toujours ponctuelle, et qui a bien failli déclencher une violente altercation physique entre les deux.

Ainsi, un membre de l'équipe technique s'était souvenue que lors du tournage d'une scène importante du film, Charlize Theron était prête à tourner dès 8h, en costume, et maquillée, tandis que Tom Hardy n'est arrivé que trois heures plus tard, avec une nonchalance qui a mis hors d'elle l'interprète de Furiosa. Elle lui a hurlé dessus, et a commencé à l'insulter, et une violente bagarre a failli dégénérer entre les deux stars si bien que Charlize Theron avait ensuite en permanence une productrice à ses côtés.

George Miller réagit

Alors qu'il présentera son nouveau film de la saga Mad Max consacrée à la jeunesse de Furiosa ce mercredi 15 mai au Festival de Cannes, le réalisateur George Miller s'est confié sur le tournage tendu de Fury Road au micro de The Telegraph. Il a confié que la querelle entre Charlize Theron et Tom Hardy était essentiellement dûe au fait qu'ils étaient tous deux "des artistes diamétralement opposés".

"Tom avait une part de fragilité en lui, mais aussi une brillance qui allait avec, et peu importe ce qu'il traversait à ce moment-là, il fallait le convaincre de sortir de sa caravane," a déclaré George Miller, confirmant les rapports selon lesquels les retards de Hardy avaient créé des tensions entre lui et sa covedette. "Charlize, en revanche, était incroyablement disciplinée - une danseuse de formation, ce qui se voyait dans la précision de sa performance - et toujours la première sur le plateau," a-t-il ajouté.

"Je suis optimiste," a poursuivi Miller, "donc j'ai vu leur comportement comme reflétant celui de leurs personnages, où ils devaient apprendre à coopérer pour assurer leur survie mutuelle. Cela dit, il n'y a aucune excuse pour ces comportements perturbateurs, et je pense qu'il y a une tendance dans ce métier à tolérer ces perturbations sous prétexte qu'elles sont le prix à payer pour de grandes performances, alors qu'elles pourraient être évitées."