Mad Max Fury Road : Charlize Theron et Tom Hardy ont failli se battre sur le tournage

Dans son livre "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road", constitué d'entrevues collectives avec l'équipe du film, le journaliste Kyle Buchanan relate la production infernale du film de George Miller. Et notamment la relation explosive entre Tom Hardy et Charlize Theron, qui a bien failli violemment dégénérer.

Mad Max : Fury Road, un tournage en enfer

Avec la publication du livre du journaliste de Kyle Buchanan sur la production du film de George Miller Mad Max : Fury Road, on a la confirmation que l'enfer n'était pas qu'à l'image. Fallait-il en passer par là pour aboutir au chef-d'oeuvre de 2015, célébré par la critique et le public, et multi-récompensé ? Il est en tout cas certain que le tournage a été particulièrement difficile pour Charlize Theron et Tom Hardy, les deux rôles principaux et interprètes de Imperator Furiosa et Max Rockatansky. Une incompatibilité entre leurs caractères et leur méthodes de travail, qui a bien failli les conduire à s'expliquer physiquement.

Imperator Furiosa (Charlize Theron) - Mad Max: Fury Road ©Warner Bros.

Deux méthodes qui s'opposent...

C'est donc dans Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, paru le 22 février 2022, que Kyle Buchanan rapporte les propos de plusieurs membres de l'équipe, dont ceux de George Miller, Nicholas Hoult, Richard Norton, Charlize Theron elle-même et le cadreur du film Mark Goellnicht. Tous s'accordent à dire que l'histoire de Mad Max : Fury Road a déteint sur les acteurs, tout autant en mode survie que le sont leurs personnages. Et que, surtout, Charlize Theron et Tom Hardy avaient chacun leur méthode de travail, diamétralement opposés. Une configuration qui a amené de la tension, dès la pré-production. Pour finalement faire empirer les choses lors du tournage. Charlize Theron raconte :

À cause de mes propres craintes, nous nous sommes construits des barrières pour se protéger chacun, au lieu de se dire : "Allez, c'est effrayant pour toi et ça l'est pour moi aussi. Soyons sympas l'un envers l'autre". On a fonctionné bizarrement, comme nos personnages : tout était une question de survie.

Les différents intervenants de la conservation pointent du doigt le manque de professionnalisme de Tom Hardy, qualifié même de "délinquant" par le stunt driver Matt Taylor, alors que Charlize Theron est louée pour sa rigueur, sa ponctualité et son sérieux.

Quand vous avez quelqu'un comme Tom qui est comme un délinquant, est en retard, et est très Method Actor dans ses performances, avec une personnalité entière, vous allez forcément au clash.

... jusqu'à l'incident

La tension s'est ainsi accumulée, jusqu'à exploser. Un jour que l'équipe de Mad max : Fury Road garde bien en mémoire. C'est Mark Goellnicht qui en fait le récit.

Je me souviens parfaitement de ce jour. L'appel sur le plateau était fixé à 8h du matin. Charlize est arrivée à 8h, s'est assise dans le War Rig, sachant très bien que Tom ne serait pas là à 8h, même si la production avait appuyé sa requête pour qu'il soit à l'heure. Il était connu pour ne jamais être à l'heure le matin. Si le tournage devait commencer le matin, vous pouvez oublier : il ne serait pas là.

Ricky Schamburg, premier assistant caméra sur Mad Max : Fury Road, fait alors l'hypothèse que le comportement de Tom Hardy n'était pas innocent, expliquant : "je ne sais pas si c'était le jeu de celui qui serait le plus fort, mais ça semblait délibérément provocateur. À mon avis, il devait savoir que ça énerverait Charlize, parce qu'elle est professionnelle et se rend disponible très tôt". Mark Goellnicht enchaîne :

9h, toujours pas de Tom. "Charlize, tu veux descendre du War Rig et faire un tour, ou peut-être...", "Non, je vais rester ici". Charlize voulait marquer le coup. Elle n'est pas allée se rafraîchir, elle n'a rien fait. Elle est juste restée dans le War Rig. (...) 11h. Ça fait maintenant trois heures qu'elle est dans le War Rig, maquillée et en costume. Tom se montre, et il se dirige vers le plateau avec nonchalance. Là, elle descend du War Rig, et commence à l'insulter : "Foutez une amende de cent mille dollars pour chaque minute que ce putain de connard a fait perdre à l'équipe !" et ajoute "T'es complètement irrespectueux !" Elle avait raison. Sa colère est totale. Elle hurle. C'est si fort, et il y a du vent, il a dû en entendre une partie, alors il s'est approché d'elle, menaçant, et a dit "Qu'est-ce que tu viens de me dire ?" Il était assez agressif. Elle s'est sentie menacée, et ça a été le point de bascule, elle a dit : "J'ai besoin de quelqu'un pour me protéger". À partir de là, elle a obtenu qu'une productrice reste en permanence à ses côtés.

Max (Tom Hardy) - Mad Max : Fury Road ©Warner Bros.

Une médiation nécessaire pour poursuivre le tournage

C'est la solution choisie pour essayer de calmer les tensions, et en effet la productrice Denise Di Novi est arrivée en urgence en Namibie, où le tournage de Mad Max : Fury Road prenait place, pour jouer un rôle de médiatrice entre les deux stars. À son arrivée, Charlize Theron s'est apaisée, et rapporte que George Miller était d'accord pour procéder ainsi. Ce qui l'a alors soulagée, heureuse d'avoir à ses côtés une autre femme qui comprendrait ce à quoi elle devait faire face.

Finalement la présence de Denise Di Novi a aidé à améliorer la situation, même si elle n'était pas autorisée à se rendre sur le plateau au moment des prises. Et pour finir sur une note presque heureuse, Tom Hardy a reconnu ses torts, admettant "avoir été à côté de la plaque" :

La pression sur nous deux était parfois écrasante. Ce dont Charlize avait besoin était probablement un partenaire meilleur et plus expérimenté que moi. L'expérience, ça ne s'invente pas. J'aime à croire qu'aujourd'hui, alors que je suis plus vieux et plus moche, je serais à la hauteur.

On espère que cette sage prise de conscience l'a aussi amené à revoir ses techniques lors des castings, puisque pour ce film il avait craché sur Armie Hammer lors d'une audition, afin d'obtenir le rôle. Il y a pas à dire, vraiment une crème ce Tom Hardy.