Gérardmer 2020 : Asia Argento présidente du jury

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les premières annonces sur le Festival du Film Fantastique de Gérardmer 2020 sont tombées. Asia Argento présidera le jury et un hommage sera rendu au cinéma fantastique made in France en présence de nombreux réalisateurs.

Le Festival du film fantastique de Gérardmer 2020 se déroulera du 29 janvier au 2 février. Depuis sa création en 1994, ce festival projette des courts et des long-métrages du genre fantastique, horrifique, et a récompensé quelques films qui ont été très remarqués et ont eu de belles carrières. On pense par exemple à Saw de James Wan en 2005, Prix spécial du jury, et tout récemment les films Grave (2017) et Ghostland (2018) ont reçu le Grand prix du Festival. Pour cette 27ème édition, l’actrice et réalisatrice Asia Argento sera la présidente du jury.

Asia Argento, fille d’un maître du genre

Asia Argento, à 44 ans, a une riche carrière débutée en 1986. Elle s’est distinguée dans plusieurs genres, dont le genre fantastique. Elle tourne plusieurs films avec son père, Dario Argento, un spécialiste du giallo et du fantastique tirant vers l’horreur. Elle joue sous sa direction notamment dans Le fantôme de l’opéra en 1998 et dans Dracula 3D en 2012. Elle a par ailleurs travaillé avec de grands réalisateurs comme Abel Ferrara, Olivier Assayas, Patrice Chéreau, etc. Elle est aussi réalisatrice, avec des films comme Scarlet Diva et Le Livre de Jérémie.

Un hommage rendu au cinéma fantastique français

Autre annonce importante, le Festival de Gérardmer rendra un hommage spécial au genre fantastique dans le cinéma français, avec une grande rétrospective, et en présence d’une vingtaine de cinéastes qui ont, durant ces trois dernières décennies, renouvelé l’approche du genre avec brio, et parfois du génie. Sont déjà confirmés Olivier Assayas et Christophe Gans et on peut espérer que des cinéastes comme Julia Ducourneau, Pascal Laugier et Alexandre Aja seront aussi là.