"On ne devrait pas toucher à certains films..." : Demi Moore réagit au projet de remake de son film culte

Demi Moore voit-elle d'un bon oeil le projet de remake du film qui a fait d'elle une des plus grande stars féminines des années 90, "Ghost" ? L'actrice a donné son opinion sur le projet que Channing Tatum développe.

Demi Moore demi-convaincue

Icône hollywoodienne depuis les années 90 qui ont fait d'elle une superstar, l'actrice Demi Moore est actuellement sous le feu des projecteurs avec sa performance dans The Substance, Prix du scénario au Festival de Cannes 2024. Invitée par Variety à faire le point sur ce retour glorieux au premier plan, en amont de la sortie du film de Coralie Fargeat aux États-Unis (le 20 septembre outre-atlantique et le 6 novembre en France), Demi Moore s'est exprimée sur plusieurs sujets, dont le projet d'un nouveau film Ghost, porté par l'acteur Channing Tatum.

Celui-ci, aussi producteur, avait en effet annoncé en janvier 2023 développer un projet de remake de Ghost, avec toute la liberté pour le faire puisque sa société de production Free Association en détient les droits. Et Demi Moore, inoubliable Molly face au Sam de Patrick Swayze dans ce grand film fantastique et romantique sorti en 1990, se montre plutôt sur la défensive à cette idée.

"On ne devrait pas toucher à certains films"

Au sujet donc de ce potentiel remake, Demi Moore a donné son avis. Et tout en ménageant Channing Tatum, elle tient quand même à, à défaut de le lever, montrer son bouclier.

On ne devrait pas toucher à certains films, mais cela dépend de la proposition. Le succès de "Ghost" est vraiment le résultat d'une alchimie. Pensez à Whoopi, qui a ancré cette comédie dans un univers magique. Ou à Tony Goldwyn, le gars banal qu'on ne soupçonnerait jamais... Et la douceur et la virilité de Patrick Swayze. Channing is incroyablement doué et intelligent, qui sait ce qu'il proposerait si le film se fait ?

Le message est clair : proposer un remake de Ghost, pourquoi pas ? Mais à la condition sine qua non qu'il soit bien entendu que Ghost est un monument et qu'il fait donc partie de ces "certains films" dont les ré-interprétations doivent être particulièrement intéressantes et réussies.

Quant à savoir si Demi Moore pourrait reprendre dans ce nouveau film Ghost son rôle de Molly, elle n'ouvre ni ne ferme aucune porte, assurant "qu'il faudra d'abord voir quelle serait la proposition".