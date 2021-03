Ghost of Tsushima : le jeu vidéo adapté pour le grand écran par le réalisateur des John Wick

Alors que Naughty Dog prépare actuellement une adaptation télévisée de "The Last of Us", on apprend que Sony Pictures et PlayStation Productions mettent actuellement en chantier une adaptation en film de "Ghost of Tsushima", avec Chad Stahelski à la réalisation.

Ghost of Tsushima : une épopée dans le Japon féodal

En 2019, Sekiro : Shadows Die Twice avait fait sensation, ne serait-ce que pour son univers qui se déroulait durant l'époque Sengoku. Un an plus tard, c'est au tour de Ghost of Tsushima de prendre lui aussi place dans le Japon médiéval. Ce jeu vidéo d'action en mode ouvert a lieu en 1274, durant la période Kamakura. On y suit Jin Sakai, un samouraï laissé pour mort durant l’invasion mongole. Avec des méthodes très éloignées du code bushido, il va alors reprendre la combat et tout tenter pour libérer l'île de Tsushima.

Ghost of Tsushima ©Sucker Punch Productions

Grâce à sa jouabilité efficace et à la beauté de ses graphismes, Ghost of Tsushima s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. En outre, il a été sacré choix des joueurs aux Game Awards 2020 suite aux votes des internautes, et a remporté lors de cette même cérémonie le prix de la meilleure direction artistique.

Du jeu vidéo au blockbuster ciné

L'adaptation pour le cinéma d'un tel hit vidéo-ludique est certes rapide, mais pas surprenante. En effet, Ghost of Tsushima s'est clairement inspiré de plusieurs œuvres chambara réalisées par Akira Kurosawa (Les Sept Samourais, La Forteresse cachée, Le Garde du corps...). Il est également influencé par le célèbre manga Lone Wolf & Club qui a connu plusieurs adaptations cinématographiques. Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'Hollywood s'intéresse tout particulièrement à ce genre de production.

D'ailleurs, selon Deadline qui a révélé l'information, Sony Pictures et Playstation Productions n'ont pas lésiné sur les moyens puisqu'ils ont décidé de prendre pour réalisateur Chad Stahelski. En effet, cet ancien cascadeur a atteint depuis 2014 une grande notoriété en réalisant tous les épisodes de la saga John Wick. Quand on connaît les folles chorégraphies des films dans lesquels Keanu Reeves apparaît, on se dit que cette adaptation de Ghost of Tsushima est très prometteuse. Comme le déclare Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions :

Nous sommes ravis de nous associer à Chad et à 87Eleven Entertainment pour porter sur grand écran leur vision de l'histoire de Jin. Nous adorons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui sont passionnés par nos jeux, ce qui nous permet de créer des adaptations riches qui exciteront nos fans et de nouveaux publics.

Rappelons que Playstation Productions est une filiale de Sony. Ce n'est pas la première fois qu'elle adapte certains de ses jeux vidéo. On a ainsi pu voir au cinéma Heavenly Sword et Ratchet & Clank. Surtout, cette société de production sortira en 2022 le film live action Uncharted.