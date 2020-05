GI Joe : un autre film est déjà prévu après Snake Eyes

Les deux films "G.I. Joe" sortis il y a quelques années n'ont pas laissé des souvenirs impérissables. La franchise d'action va faire son retour avec un spin-off sur le personnage de Snake Eyes, mais on apprend maintenant qu'un autre film est déjà en préparation pour relancer la marque sur grand écran.

Les scores pas mauvais au box-office des deux films G.I. Joe n'ont pas pu camoufler le manque de caractère des films. Si on prenait un peu de plaisir devant le flot d'action décérébrée, on ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait largement mieux à faire avec la franchise. Délaissée pendant des années, elle revient par l'intermédiaire d'un spin-off sur un personnage que l'on connaît déjà : Snake Eyes. Le film porte d'ailleurs son nom et va présenter Henry Golding dans la peau du héros masqué. Il aura Úrsula Corberó en face de lui. L'actrice devenue populaire avec La Casa de Papel campera La Baronne, méchante populaire dans l'univers G.I. Joe. Attendu le 21 octobre prochain dans les salles françaises, Snake Eyes sera suivi par un autre projet déjà en préparation.

Un autre film G.I. Joe après le spin-off sur Snake Eyes

Selon The Hollywood Reporter, la Paramount et Hasbro sont en train de plancher sur un nouveau G.I. Joe qui ne sera pas une suite à Snake Eyes mais "une extension permettant aux spectateurs de découvrir plus profondément l'univers Joe". Les scénaristes Seberg Joe Shrapnel et Anna Waterhouse ont été engagés pour signer le script. Si on ne parle pas de suite directe, nul doute que le film sur Snake Eyes sera une sorte de base (et donc pas vraiment un spin-off ) permettant à l'univers de partir sur de nouvelles bases après les deux précédents films. On a des raisons de le penser car le média américain dévoile également que ce premier film est désormais titré Snake Eyes: G.I. Joe Origins. On peut difficilement faire plus explicite pour annoncer les intentions. Ça voudrait ainsi dire que Snake Eyes sera de retour dans cet autre film mais que la notion d'équipe risque d'être plus présente. En attendant encore plus ?

On avait entendu en 2019 que la Paramount pensait à une histoire sous forme de film choral avec le personnage de Chuckles au centre. Il semblerait que ce ne soit pas le même projet dont on parle aujourd'hui car les scénaristes ne sont pas les mêmes. À moins qu'il y ait eu un changement - élément non signalé dans l'article -, on risque d'avoir au final trois films !

Mais avant de voir aussi loin, attendons de constater quels efforts ont été fait dans ce Snake Eyes: G.I. Joe Origins et si le score au box-office sera assez solide pour continuer de donner envie au studio de partir sur une extension. Malgré la crise du COVID-19, aucun changement n'est encore noté pour la date de sortie.