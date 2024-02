Gladiator 2 : un budget explosé ? Ce chiffre qui donne le vertige

Attendu pour la fin d'année 2024, "Gladiator 2" pourrait avoir besoin d'un gros succès au box-office pour rentrer dans ses frais. Le budget du film serait largement supérieur à ce qui était prévu initialement.

Gladiator 2 : Ridley Scott explose son budget !

Gladiator 2 est un des films les plus attendus de cette année 2024. Attendu car donner une suite à un film aussi culte que Gladiator (2000), plus de 20 ans après, est pour le moins osé et surprenant. On est forcément curieux de voir ce que Ridley Scott proposera. Mais le simple fait de voir le cinéaste proposer un nouveau péplum ambitieux donne envie. Il faut dire que le réalisateur est un des rares capables de tourner "à l'ancienne", avec de nombreux figurants et en reproduisant des grandes batailles sans user uniquement d'effets numériques. Il l'a prouvé l'année dernière avec Napoléon. Et on n'en attend pas moins avec Gladiator 2.

Il semblerait en tout cas que Ridley Scott n'ait pas lésiné sur les moyens pour mettre en scène ce prochain film. Après avoir claqué 200 millions de dollars pour Napoléon, le cinéaste aurait dépensé encore plus. C'est ce qu'avance The Hollywood Reporter d'après qui le budget initial du long-métrage était de 165 millions de dollars. Des chiffres cohérents vu l'ampleur présumée du film. Rappelons que du temps du premier Gladiator, un peu plus de 100 millions de dollars avaient été mis à disposition de Ridley Scott. Soit l'équivalent aujourd'hui de moins de 190 millions de dollars.

Cependant, entre le budget initial et le budget final de Gladiator 2, il y aurait eu de gros changements. D'après le média américain, la note s'élèverait à 310 millions de dollars ! Précisons que des sources de Paramount affirment que les 49 jours de tournage auraient coûté dans les 250 millions.

Un tournage "hors de contrôle" ?

L'augmentation du budget serait en (petite) partie due aux grèves des acteurs et des actrices. Selon The Hollywood Reporter, l'arrêt du tournage durant cette période aurait coûté 600 000 dollars par semaine, soit un total d'environ 10 millions de dollars. Ce qui n'explique pas les dizaines de millions supplémentaires par rapport au budget initial. Sans avoir le détail des coups, The Hollywood Reporter rappelle qu'une explosion sur le plateau avait fait plusieurs blessés.

De plus, la production aurait fait l'objet de plaintes pour des supposées maltraitances animales sur le tournage. Enfin, la source du média américain estimerait que le tournage de Gladiator 2 était "hors de contrôle", et qu'il s'agissait d'une production où "rien n'est encadré". Plutôt étonnant de la part de Ridley Scott qui généralement sait ce qu'il fait sur un plateau et est connu pour son efficacité.

Dans tous les cas, si le budget de Gladiator 2 dépasse bel et bien les 300 millions de dollars, il faudra espérer pour Paramount que le film soit un véritable carton au box-office mondial. Car ce chiffre ne prend pas en compte le coût à venir du marketing. Dès lors, Screenrant estime que le long-métrage pourrait avoir besoin d'engranger plus de 700 millions de dollars de recettes pour atteindre son seuil de rentabilité. À voir à sa sortie en salle, prévue pour le 20 novembre 2024 en France.