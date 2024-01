Gladiator 2 : Paul Mescal et Ridley Scott ont une grande nouvelle

Clap de fin pour le tournage de "Gladiator 2" ! C'est l'acteur principal de cette suite très attendue, Paul Mescal, qui l'a annoncé via son compte Instagram avec des photos où il prend la pose avec Ridley Scott.

Gladiator 2 au galop

Il en aura fallu du temps pour que la suite du grand péplum de Ridley Scott Gladiator se prépare. Mais depuis l'officialisation du projet et le lancement du tournage en juin 2023, tout est allé très vite. C'est que Ridley Scott a des projets en pagaille et tourne plus vite que son ombre, et les fans de son cinéma apprécieront donc la nouvelle : il vient tout juste de terminer le tournage de Gladiator 2.

Maximus (Russell Crowe) - Gladiator ©Universal Pictures

Paul Mescal et Ridley Scott fêtent la fin du tournage

C'est via son acteur principal Paul Mescal que l'information est arrivée. En effet, celui-ci a posté des photos sur son compte Instagram, où il prend la pose avec Ridley Scott, cigares et sourires aux lèvres.

Bien que les grèves à Hollywood aient interrompu son tournage jusqu'à décembre 2023, Ridley Scott avait déjà tourné la grande majorité des séquences de Gladiator 2 lorsqu'il a fallu mettre en pause la production. Ainsi, ayant directement repris le tournage pour les dernières prises de vues depuis la fin du mois de décembre, le réalisateur et ses équipes n'auront eu besoin que de trois petites semaines pour en arriver au clap de fin.

Paul Mescal - Ridley Scott ©Paul Mescal Instagram

Gladiator 2 toujours programmé pour l'automne 2024

Maintenant en phase de post-production, Gladiator 2 est plus que jamais attendu dans les salles françaises pour le 20 novembre 2024. Pour rappel, on y suivra le destin de Lucius, incarné par Paul Mescal et environ vingt ans après les événements du premier film. Il a été confirmé que Lucius était bien le fils de Maximus et Lucilla, et celui-ci aura fort à faire dans une Rome bouleversée par l'affrontement fratricide des deux frères et co-empereurs Caracalla et Geta.

Autour de Paul Mescal, le casting est notamment partagé entre les nouveaux venus Fred Hechinger, Denzel Washington, Joseph Quinn et Pedro Pascal, et des acteurs et actrices du premier film sorti en 2000 Connie Nielsen, Derek Jacobi et Djimon Hounsou.