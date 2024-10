"Le meilleur film de l'année !" : les premiers avis sur Gladiator 2 sont dingues

Une première projection de "Gladiator 2" a été organisée à Los Angeles. Les retours n'ont pas tardé à tomber sur X et font l'éloge du film de Ridley Scott.

Ridley Scott de retour dans l'arène avec Gladiator 2

Soyons honnête, lorsque Ridley Scott a annoncé qu'il allait donner une suite à son film culte Gladiator (2000) plus de vingt ans après, il y avait autant d'excitation que de crainte. Comment livrer aujourd'hui un film à la hauteur de ce monument du cinéma ? D'autant plus que les dernières réalisations de Ridley Scott n'ont pas toujours fait l'unanimité, plus particulièrement avec sa direction prise pour la saga Alien.

Néanmoins, 2024 sera l'année de Gladiator 2. Une suite qui verra Lucius (Paul Mescal), le fils de Lucilla (Connie Nielsen), revenir à Rome après avoir tout perdu et désireux de se venger en passant dans l’arène. D'après les bandes-annonces, il y sera introduit grâce à un personnage joué par Denzel Washington, qui souhaite de son côté que cesse la tyrannie des Empereurs Geta (Joseph Quinn) et Caracalla (Fred Hechinger). Enfin, notons la présence de Pedro Pascal dans le rôle d'un général qui affrontera Lucius dans le Colisée.

Gladiator 2 ©Paramount Pictures

Gladiator 2 sortira dans moins d'un mois maintenant. La promotion autour a déjà bien vendu le film. Mais le mieux restait visiblement à venir avec les premiers avis. En effet, une première projection du long-métrage a été organisée, et les chanceux qui l'ont vu se sont montré très élogieux à son sujet. Bien plus qu'on ne pouvait l'espérer.

Les premiers avis sont là !

On apprend par Variety que cette projection qui se tenait à Los Angeles s'est faite devant un public composé de votants aux Academy Awards et de membres du syndicat des acteurs. Suite à l'enthousiasme des personnes présentes, le média américain affirme que Gladiator 2 pourrait bien permettre à Ridley Scott de remporter dans plusieurs mois l'Oscar du meilleur réalisateur, et à Paul Mescal et Denzel Washington d'être également en lice pour les Oscars en tant que meilleurs acteurs. Rien que ça !

La tendance s'est confirmée sur X (anciennement Twitter) avec les premières réactions époustouflées par Gladiator 2. Clayton Davis, rédacteur en chef des Prix Variety a ainsi annoncé qu'il s'agissait d'un "putain de retour du cinéma" avant d'affirmer que le long-métrage est ce qu'a fait de mieux Ridley Scott depuis La Chute du Faucon Noir. De plus, d'après lui "Denzel Washington s'amuse comme un fou dans l'un de ses rôles les plus meurtriers jusqu'à présent".

Il en va de même pour le cinéphile Boston Brand, pour qui Gladiator 2 est "un cinéma absolu", avec "une portée épique et certaines des plus grandes séquences d'action de l'histoire du cinéma".

"Ridley Scott est la réincarnation de Jésus"

La démesure continue avec un avis qui parle, non seulement d'une "excellente suite", mais carrément de "l’un des meilleurs moments de l’histoire de la race humaine" offert par "Ridley Scott, la réincarnation de Jésus". Plus sérieux, un autre utilisateur de X voit en Gladiator 2, non seulement l'un des meilleurs films de l'année, mais peut-être aussi "l'un des meilleurs de tous les temps". Un film qui "défie les attentes", et dans lequel "la musique est aussi géniale que l'originale, l'écriture est incroyable avec beaucoup d'action à une échelle si massive que c'est irréel".

Pour résumer, Gladiator 2 serait donc "un triomphe absolu" et un film "époustouflant" marqué par des performances de haut niveau, surtout de la part de Denzel Washington, et qui parvient à offrir du grand spectacle tout en proposant "une histoire intime et émotionnelle de famille et d'honneur".

Il faut bien sûr rester prudent avec ces premiers avis. Plus d'une fois, on a pu lire des réactions trop élogieuses pour des films au final assez moyens (comme après des projections de productions Marvel). De plus, ces avis ne sont pas ceux de la presse, qui pourrait peut-être tempérer davantage. Dans tous les cas, le public français devra attendre le 13 novembre pour pouvoir se faire sa propre opinion sur Gladiator 2.