Gladiator 2 : Ridley Scott donne des nouvelles

Le cinéaste britannico-américain Ridley Scott, 83 ans au compteur et un paquet de très grands films entrés dans l'histoire, a donné des nouvelles sur la suite de son chef-d'oeuvre "Gladiator". Le planning est chargé pour le réalisateur de "Alien" et "Le Dernier Duel", mais la production de "Gladiator 2" est bel et bien dans ses plans.

Ridley Scott, un réalisateur très occupé

Sir Ridley Scott ne s'arrête pas, et personne ne s'en plaindra. Alors que Le Dernier Duel arrive le 13 octobre 2021 au cinéma, on verra encore une nouvelle réalisation du cinéaste avec House of Gucci, dont la sortie est datée au 24 novembre 2021. Prochain film qu'il réalise : Kitbag. Un biopic sur Napoléon Bonaparte, qui sera interprété par Joaquin Phoenix, et avec Jodie Comer pour incarner Joséphine. Ce film fera l'objet d'une sortie sur Apple TV+en 2023. On peut déjà noter que Ridley Scott retrouvera Joaquin Phoenix pour jouer l'empereur français. Une situation unique, puisqu'il l'a dirigé à l'occasion de Gladiator dans le rôle de l'empereur Commode.

Après Napoléon, retour à l'antiquité

Deux rôles d'empereur pour Joaquin Phoenix, ce qui nous offre la transition parfaite pour évoquer la suite du planning de Ridley Scott. Dans une interview donnée au magazine Empire, il a en effet affirmé que Gladiator 2 était en ce moment en développement. Et plus précisément en écriture.

Le prochain "Gladiator" est en train d'être écrit. Donc quand j'aurai fini Napoléon, "Gladiator 2" sera prêt à être tourné.

Voilà des années que le projet est dans l'air, avec une contrainte importante. Il faudra a priori compter sans Russel Crowe, puisque sa mort à la fin de Gladiator est irréversible. La piste la plus sérieuse, déjà évoquée, serait de suivre Lucius, le fils de Lucilla (soeur de Commode, Connie Nielsen dans le premier film), vingt ans après les faits du premier film. Une suite directe qui permettrait par exemple de ramener à l'écran l'acteur Spencer Treat Clark, Djimon Hounsou et Connie Nielsen.

Gladiator ©United International Pictures

Mais si prendre l'héritage scénaristique du premier Gladiator devait s'avérer complexe, existe aussi l'opportunité de rester dans le même univers mais de raconter l'histoire de la gladiature féminine. Existaient en effet aussi des combats de gladiatrices. Ils réunissaient des combattantes là par nécessité, mais aussi des femmes de haut rang séduites par le danger. Et alors que la collaboration entre Jodie Comer et Ridley Scott connaît des jours heureux avec Le Dernier Duel et Kitbag, que dit le proverbe déjà ? Jamais deux sans trois ?