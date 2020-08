Gladiator 2 : Russell Crowe dévoile comment Maximus devait revenir dans la suite

Une suite à "Gladiator" ? Malgré le fait que l'on porte beaucoup d'amour au premier film, nous ne sommes pas sereins au sujet de cet étrange projet. Par le passé, il a été question d'une version du scénario incroyable dans laquelle Maximus parvenait à ressusciter.

Gladiator : carton de l'année 2000

20 ans après, le Gladiator de Ridley Scott reste un grand moment de cinéma, récompensé à l'époque par un succès au box-office de 460,5 millions de dollars. Le scénario met en scène Russell Crowe en général Maximus. Un romain qui mène ses soldats pour le compte de l'empereur Marc Aurèle (Richard Harris). Sa réputation sur le champ de bataille n'est plus à prouver. Le fils de l'empereur, Commode (Joaquin Phoenix), n'apprécie pas la relation qu'entretient son père avec Maximus. Il prend le pouvoir et décide d'arrêter le général pour le faire exécuter. Heureusement, l'homme s'en sort mais voit sa famille être massacrée. Déchu, il termine esclave et va tenter de prendre sa revanche dans l'arène, comme gladiateur. Commode va se rendre compte que celui dont il voulait se débarrasser est déterminé à s'offrir un affrontement avec lui, dans les règles de l'art.

Quand Maximus aurait pu se la jouer Jésus

Carton financier et critique, Gladiator est une oeuvre intouchable qui aurait pu rapidement avoir une suite. En 2001, l'idée de faire un autre film émerge. Mais un gros problème se pose : Russell Crowe peut difficilement faire partie du casting étant donné que Maximus est mort. Pourtant, il a été envisagé que le personnage puisse revenir. Dans une interview chez Screenrant, l'acteur en dit plus sur comment le scénario aurait envisager de solutionner cet obstacle dans une précédente version :

Je n'ai pas parlé à Doug depuis très, très longtemps. La dernière fois, il a dit qu'il avait eu cette idée excellente où Maximus est transporté hors du stade et il est mis dans une grotte qui se referme avec un gros rocher et il est recouvert d'huiles. Puis le rocher s'ouvre et il ressort. J'ai dit à Doug : "je ne pense pas que nous ayons les droits pour cette histoire."

On voit gros comme une maison la référence biblique, avec un Maximus qui ressuscite tel Jésus. Un concept qui aurait pu gêner le très grand public, pour son affiliation évidente avec le christianisme. Mais une fois qu'il serait revenu parmi les vivants, quelle aurait été l'intrigue ? Commode est également vaincu dans le dernier acte de Gladiator. Il se dit qu'un scénario envisageait carrément de mettre Maximus face au Christ. Dans une narration complètement YOLO, il découvrait que ce n'était personne d'autre que son propre fils. Puis le personnage se parait d'un voile divin et pouvait aspirer à vivre à travers les époques. On vous conseille de vous renseigner sur le scénario Christ Killer (ça c'est du titre !) pour aller plus loin sur le sujet. Heureusement, des gens à Hollywood ont eu du bon sens et ce projet ne s'est jamais monté !

Une suite toujours d'actualité

Pas plus tard que l'année dernière, le projet Gladiator 2 était relancé par des déclarations des producteurs Walter F. Parkes et Laurie MacDonald, qui affirmaient alors qu'une suite, avec toujours Ridley Scott, allait se faire. Pas de Russell Crowe annoncé (pour le moment) mais les rumeurs évoquent une histoire qui se passerait plus de 20 ans après le premier film. Lucius, le fils de la soeur de Commode, en serait le personnage principal. Nous l'avions vu tout jeune dans Gladiator. S'il n'a pas côtoyé Maximus longtemps, il se souvient qu'il lui doit la vie. Désormais plus grand, il pourrait embrasser sa destinée et devenir à son tour un guerrier.

Cet angle narratif peut permettre de compter sur Russell Crowe en le faisant intervenir dans des flashbacks. Mais il sera difficile de justifier qu'il prenne une place majeure dans l'intrigue par le biais d'une résurrection ou de quelque chose de la sorte. Compte tenu de la manière avec laquelle Ridley Scott a saboté la licence Alien avec les derniers films, on n'a pas trop envie de le voir en faire de même avec Gladiator.