Gladiator 2 : pourquoi Russell Crowe n’a pas été consulté ? La réponse géniale de Ridley Scott

"Gladiator 2" est l’un des longs-métrages les plus attendus de l’année. Alors qu’il sortira en novembre, Ridley Scott est récemment revenu sur sa décision de ne pas avoir impliqué Russell Crowe dans le développement du film.

Gladiator 2, une suite sans Maximus

Vingt-quatre ans après la sortie de Gladiator, Ridley Scott dévoilera cette année la suite de son chef-d'œuvre. Celle-ci sera centrée sur un personnage secondaire du premier film : Lucius, le fils de Lucilla et donc neveu de Commode. Devenu adulte, le jeune homme va devoir suivre les traces de Maximus et entrer à son tour dans l’arène…

Joué par Spencer Treat Clark dans le premier film, Lucius reviendra cette fois sous les traits de Paul Mescal. Héros du premier opus et sublimé par la performance exceptionnelle de Russell Crowe, Maximus Decimus Meridius ne sera évidemment pas présent dans Gladiator 2. Logique, étant donné son sort à la fin du premier film. Ridley Scott a récemment justifié sa décision de ne pas avoir impliqué non plus l’acteur dans le développement de son nouveau film.

Ridley Scott cash sur la non-implication de Russell Crowe

À un peu plus de deux mois de la sortie du long-métrage, Empire a choisi de consacrer son nouveau numéro à Gladiator 2. Le magazine a notamment interrogé Ridley Scott sur son film. Ce dernier a évoqué le fait de ne pas avoir consulté Russell Crowe lorsqu’il développait cette nouvelle histoire. Et sa réponse est, comme souvent avec le cinéaste, assez amusante :

Je pense que c’est toujours l’un des meilleurs acteurs du monde, et je pense que nous avons une bonne relation. Je l’espère en tout cas. Du moment qu’il ne commence pas à se plaindre de ne pas avoir été consulté. Pourquoi l’aurais-je fait ? Il est mort !

Ridley Scott n’a donc pas estimé utile de discuter avec Russell Crowe de Gladiator 2, étant donné que Maximus est mort dans le premier film et que la suite se concentre sur un autre personnage. De son côté, l’acteur avait avoué au cours d’une interview avec Collider en avril 2023 être « légèrement jaloux » de ce nouveau film. Mais il avait assuré que le premier gardait « une place spéciale » dans son cœur.

Une histoire évidente

Dans son interview avec Empire, Ridley Scott a aussi brièvement évoqué l’histoire de Gladiator 2. Il a expliqué que l’équipe créative du film avait opté pour un scénario qui lui paraissait évident : « Pour être honnête, l’intrigue était juste sous notre nez. Je pense qu’elle était tellement proche de notre nez que nous pensions que c’était trop simple. »

En tout cas, Ridley Scott a adoré le résultat final. Il y a quelques jours, le cinéaste a affirmé que son nouveau long-métrage était tout simplement « la meilleure chose » qu’il ait faite. Pour nous faire notre propre avis sur le sujet, il va falloir patienter un peu plus de deux mois. Gladiator 2 sortira le 13 novembre prochain dans les cinémas français.