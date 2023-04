Gladiator 2 : un nouveau venu et un personnage iconique du premier film au casting

Un personnage central de "Gladiator" sera de retour dans "Gladiator 2" ! Une arrivée accompagnée d'une autre, celle d'un jeune acteur de "Stranger Things" dans un rôle important du nouveau film.

Gladiator 2 recrute à tour de bras

Le casting de Gladiator 2 avait déjà fière allure avec Paul Mescal dans le rôle principal, la présence de Denzel Washington et celle de Barry Keoghan. Il s'enrichit encore, avec la manière, puisque deux nouveaux noms y ont été ajoutés. Un nom connu, actrice principale du Gladiator sorti en 2000, fait en effet son retour, et un jeune talent révélé par la série à succès Stranger Things l'accompagne.

Gladiator ©United International Pictures

Lucilla sera bien là

Comme révélé par Deadline, Connie Nielsen sera ainsi bien présente dans Gladiator 2, reprenant son célèbre rôle de Lucilla. Soeur de Commode, mère de Lucius et amie proche de Maximus, son personnage était central dans l'histoire du péplum de Ridley Scott et devrait être, a priori, le seul visage de Gladiator à revenir. À moins que Djimon Hounsou ne rejoigne lui aussi à terme le casting... La reprise de son rôle par Connie Nielsen est en tout cas une bonne opération pour les studios et Paramount Pictures, qui marque ainsi la continuité entre les deux films.

La jeune garde se renforce

Au moment du casting de Barry Keoghan dans le rôle de l'empereur Geta, la question s'était posée de savoir qui jouerait son frère Caracalla, qui a tenu aux côtés de Geta le rôle d'empereur. Enfin, "aux côtés de"... Plutôt "face à", puisque les deux frères se sont menés une guerre fratricide dès leur co-accession au pouvoir.

Eddie Munson (Joseph Quinn) - Stranger Things ©Netflix

Celui-ci devrait donc être incarné dans Gladiator 2 par Joseph Quinn, en négociations finales pour tenir le rôle de Caracalla.Un casting sensationnel pour le jeune acteur, très connu pour son rôle d'Eddie Munson dans la série Stranger Things, mais qui pour le moment ne s'est vraiment au montré au cinéma que dans Overlord en 2018. Il est par ailleurs au casting de A Quiet Place : Day One, attendu au cinéma pour 2024.

Une année importante donc pour Joseph Quinn, puisque Gladiator 2 devrait lui arriver dans nos salles le 20 novembre 2024.