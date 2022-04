Gladiator : cette iconique décapitation que Russell Crowe tenait absolument à tourner

Russell Crowe restera probablement à jamais associé à son rôle de Maximus dans Gladiator (2000). Il faut dire que le film Ridley Scott frôle la perfection et emporte avec d'innombrables séquences mémorables, magnifiquement accompagnées par la musique d'Hans Zimmer. On pense par exemple à cette ouverture sur le champ de bataille où le général romain Maximus mène ses troupes à la victoire contre les barbares. Puis à la découverte de sa famille massacrée après la trahison du nouvel empereur Commode (Joaquin Phoenix). Sans oublier les différents combats dans les arènes avant d'obtenir sa vengeance dans le Colisée de Rome.

Il y a quelque chose de l'limpide dans Gladiator. Les séquences se suivent parfaitement et chaque plan paraît avoir été réfléchi pour devenir iconique. Pourtant, les choses auraient pu être différentes car Ridley Scott a dû faire des choix, imposer ses idées ou au contraire changer certains éléments. On sait par exemple que Russell Crowe détestait le monologue "Mon nom est Maximus Decimus Meridius...". Il aura fallu l'insistance du cinéaste pour que le comédien accepte de la dire. Mais, à l'inverse, l'acteur a également eu une bonne idée avec cette scène de combat conclut par une décapitation mythique.

En effet, lors d'une interview avec GQ, Russell Crowe est revenu sur les rôles iconiques de sa carrière. Il a donc logiquement partagé quelques anecdotes sur Gladiator et expliqué que cette exécution n'était pas prévue à l'origine. Mais l'acteur a soumis l'idée à Ridley Scott de finir par la décapitation. Seulement, sur un film à gros budget, tout doit se faire de manière précise avec un planning à respecter.

Il m'a dit qu'il ne pouvait pas juste l'ajouter comme ça. Que c'était un gros truc et qu'il allait devoir en parler avec le studio.

Mais Russell Crowe a insisté en lui montrant directement ce que cela pouvait donner, reproduisant les deux chorégraphies (la première et la sienne).

Il a vu que c'était plus dynamique, plus proche du personnage. Il s'est mis à fumer son cigare, il a réfléchi, puis a appelé son premier assistant-réalisateur et lui a dit : "Terry, combien de têtes est-ce qu'il nous reste ?"