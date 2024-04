Une arène sanglante, un chien à trois têtes, un rhinocéros... Voilà ce que promet Gladiator 2 !

Les premières images de "Gladiator 2" ont été montrées lors de la CinemaCon de Las Vegas, et ce qui en ressort promet un grand spectacle assez étonnant. L'occasion également d'avoir plus de détails sur les personnages impliqués dans le film de Ridley Scott.

Gladiator 2 : les premières images ont été montrées

Entre le 8 et le 11 avril s'est déroulé la CinemaCon de Las Vegas. Un événement important permettant aux studios hollywoodiens de donner des détails sur leurs prochaines productions et, dans certains cas, de montrer des images. Ce fut le cas pour le très attendu Gladiator 2. Alors que le film de Ridley Scott sortira en novembre, les personnes présentes lors de la convention ont pu découvrir un clip de 5 minutes du long-métrage. On peut donc s'attendre à ce qu'une bande-annonce soit révélée prochainement. Mais d'ici là, on peut déjà avoir de nouvelles informations sur le film grâce aux retours de plusieurs médias sur cet événement.

Parmi ces derniers, Discussing Film a fait un résumé détaillé des images montrées. Celles-ci auraient débuté par le plan iconique de Gladiator (2000) où la main de Russell Crowe passe dans un champ de blés. Après quoi, 24 ans après ces événements, la voix de Paul Mescal s'est fait entendre pour évoquer l'héritage de Maximus, "l'esclave qui a pu obtenir la justice dans l'arène". L'interprète de Lucius était accompagné de Denzel Washington, qui jouera son parrain et le conseillera.

Un combat impressionnant et sanglant à venir

Mais le plus surprenant est ailleurs. Le média américain évoque ensuite la présence de deux empereurs au teint pâle et avec les yeux cernés. Ces derniers sont joués par Fred Hechinger et un Joseph Quinn avec une chevelure blonde. Durant l'extrait, celui-ci, en plus de reproduire un autre geste mythique avec son pouce vers le bas, donnerait une couronne à Pedro Pascal avant un combat dans le Colisée. Un combat qui opposera Pedro Pascal, un ancien général romain qui a refusé d'envoyer ses hommes à la guerre, et Paul Mescal, dans "une arène encore plus sanglante" tandis que des gladiateurs affronteront "un chien à trois têtes, des babouins et un rhinocéros géant".

On savait déjà qu'un combat entre Paul Mescal et des babouins était prévu pour Gladiator 2. Mais l'utilisation d'un chien à trois têtes et d'un rhinocéros géant est une vraie surprise de la part de Ridley Scott. On est évidemment curieux de voir de quoi il s'agira vraiment.

Gladiator 2 sortira en salles le 20 novembre 2024.