Gladiator 2 : une scène d'action très surprenante a été tournée

Ridley Scott a révélé avoir tourné une scène d'action étonnante impliquant des babouins dans son prochain film "Gladiator 2", prévu pour 2024 dans les salles.

Gladiator 2 : Ridley Scott a déjà monté 90 minutes

Ridley Scott enchaîne les tournages en ce moment. Alors que son prochain film Napoleon sortira ce 22 novembre, le réalisateur était dernièrement en tournage de Gladiator 2, suite du célèbre film porté par Russell Crowe. Connaissant le cinéaste, et voyant ce qu'il nous promet avec Napoleon, on peut s'attendre à nouveau film épique. Cependant, très peu de choses ont été dévoilées pour le moment sur le long-métrage, si ce n'est des images du tournage impressionnantes avec la construction d'un Colisée.

Gladiator ©United International Pictures

On a donc hâte de voir le résultat, en espérant que la production ne prenne pas trop de retard. En effet, avec la grève des acteurs et des actrices à Hollywood, le tournage a dû se mettre en pause. Pour autant, il semblerait que Ridley Scott ait déjà pu filmer une grande partie du film. On apprend en effet dans un article du New Yorker que le réalisateur aurait déjà monté 90 minutes de son film.

On ne sait cependant pas ce que cela représentera par rapport à la durée totale de Gladiator 2. Avec Napoleon, Ridley Scott a va proposer un film de plus de 2h30, et surtout une version longue qui sera disponible sur Apple TV+.

Paul Mescal face à des babouins !

Reste qu'il est rassurant d'apprendre que la production a pu avancer aussi vite, et que Ridley Scott, malgré la grève, ne perd pas de temps en peaufinant déjà son montage. De plus, l'article du New Yorker donne des détails sur une scène d'action plutôt étonnante qu'il devrait y avoir dans Gladiator 2. À savoir un combat entre le héros, Lucius, interprété par Paul Mescal, et une meute de babouins !

Entre-temps, (Ridley Scott) a peaufiné les 90 minutes dont il disposait, y compris une scène dans laquelle le héros combat une meute de babouins.

On se souvient de Maximus confronté à des tigres dans l'arène dans le premier film. Cette fois, ce sera avec des singes. L'idée serait venue à Ridley Scott en voyant une vidéo de touristes à Johannesburg attaqués par des babouins. Et le réalisateur aurait été "hanté" par ces images.

Les babouins sont des carnivores. Pouvez-vous rester suspendu à un toit pendant deux heures par la jambe gauche ? Non ! Un babouin le peut.

On ne sait pas dans quelles conditions se déroulera ce combat. Mais il est vrai qu'en groupe, cette race de singes peut être particulièrement dangereuse. Il sera intéressant de voir la proposition faite par Ridley Scott. Si tout va bien, Gladiator 2 devrait sortir dans les salles le 20 novembre 2024.