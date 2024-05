Jurassic World : cette star montante a refusé de jouer dans le prochain film

Il est la nouvelle coqueluche d’Hollywood. Pourtant, cet acteur qui a joué aux côtés de Tom Cruise choisit ses rôles soigneusement. Malgré le succès planétaire de "Jurassic World", Glen Powell a décidé de ne pas faire partie du prochain film.

Jurassic World sera de retour sur nos écrans en 2025

Le studio Universal est en plein chantier pour relancer la franchise Jurassic World. Ce prochain film, dont on ne connaît pas encore le titre exact, sera écrit par David Koepp, le scénariste de Jurassic Park et de sa suite Le Monde perdu : Jurassic Park. Avec le scénariste original à l’écriture, inutile cependant d’espérer un retour de Steven Spielberg derrière la caméra pour ce Jurassic World. Pour ce nouveau chapitre, c’est Gareth Edwards (Godzilla, The Creator) qui aura la tâche de redonner vie aux dinosaures.

Par ailleurs, le casting semble se dessiner peu à peu. Il y a deux mois, on apprenait que Scarlett Johansson avait obtenu le premier rôle. Elle sera accompagnée des acteurs Jonathan Bailey (La Chroniques des Bridgerton) et Manuel Garcia-Rulfo (Six Underground). Un autre acteur très en vue en ce moment avait été choisi par le studio, mais il a préféré refuser. C’est donc sans celui qui est considéré comme la relève d’Hollywood que Jurassic World sortira sur les écrans du monde entier en juillet 2025.

Glen Powell a refusé l’offre des producteurs

Depuis son apparition remarquée en Hangman dans Top Gun : Maverick, Glen Powell est sur tous les fronts. Il a marqué ce début d’année avec le succès surprise de Tout sauf toi et ses 125 millions de dollars récoltés dans le monde. Après la comédie romantique, l’acteur est attendu à l’affiche du thriller Hit Man, sa troisième collaboration avec le réalisateur Richard Linklater, et qui considéré comme un des films les plus attendus de l'année. Puis, le comédien sera de retour cet été en chasseur de tornades dans Twisters, mais pas dans le prochain Jurassic World.

Si Glen Powell semble être un touche-à-tout au cinéma, il vient néanmoins de révéler qu’il avait refusé un rôle qu’on lui avait proposé dans le prochain film de la franchise. Il explique son choix dans les colonnes du Hollywood Reporter :

Jurassic est l'un de mes films préférés. C’est l’une des choses que j’ai voulu faire toute ma vie. Je ne fais pas ce film parce que j’ai lu le scénario et je me suis immédiatement dit que ma présence dans ce film n’aiderait pas. Et le scénario est génial. Le film va tout déchirer, ce n'est pas le problème. Il s’agit de choisir avec quel film vous allez rendre heureux le public et avec quel film vous allez vous rendre heureux.

Glen Powell semble ainsi choisir ses futurs projets avec réflexion. Autre preuve s’il en est, l’acteur a également refusé un rôle dans le prochain Jason Bourne. Malgré tout, l’Américain reste très occupé puisqu’il est annoncé dans le remake de The Running Man d’Edgar Wright, dans le prochain film de J. J. Abrams, dans le thriller Huntington et dans le film de procès Monsanto.