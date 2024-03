Godzilla Minus One entre dans l’Histoire avec son Oscar

"Godzilla Minus One" a fait forte impression à sa sortie dans les salles. Depuis, il a été nominé aux Oscars, et en a profité pour se faire une place dans l’Histoire.

Godzilla Minus One, la nouvelle version japonaise du mythe

Sorti en fin d’année 2023, Godzilla Minus One est le trente-septième film mettant en scène le célèbre monstre. Réalisé par Takashi Yamazaki, il ramène l’histoire aux origines du mythe qui, à l’origine, illustrait la peur du nucléaire dans un Japon traumatisé par les ravages des deux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Son intrigue prend donc place peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monstre émerge des mers…

Godzilla Minus One a été grandement applaudi à sa sortie. Sur Rotten Tomatoes, son score s’élève à 98%, aussi bien chez les spectateurs que les journalistes ! Il y a quelques semaines, Steven Spielberg a également partagé son enthousiasme pour le film, expliquant qu’il s’agissait selon lui d’un des meilleurs à être sortis en 2023. Dans la lignée de cette très belle réception, le long-métrage de Yamazaki a vécu une soirée historique aux Oscars.

Un film désormais historique

La cérémonie des Oscars se tenait dans la nuit de ce dimanche 10 à ce lundi 11 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. Pour l’occasion, Godzilla Minus One faisait partie des nominés, étant en lice dans la catégorie des meilleurs effets visuels. Et il est entré dans l’Histoire en remportant la statuette.

Soixante-dix ans après la sortie du premier film centré sur le monstre, Godzilla Minus One est ainsi devenu le premier film Godzilla à remporter un Oscar. C’est par ailleurs le premier long-métrage japonais à être sacré dans la catégorie des meilleurs effets visuels.

Verra-t-on une suite ?

Les fans de Godzilla Minus One sont en droit de se demander si une suite du long-métrage verra le jour. Étant donné le succès du premier film, et désormais son Oscar remporté, on peut penser que cela sera le cas. Surtout que son réalisateur le souhaite.

En janvier dernier, Yamazaki avait ainsi avoué au média Hobby JAPAN Web qu’il aimerait réaliser la suite de Minus One. Il avait également précisé que s’il avait l’occasion de diriger ce deuxième volet, celui-ci inclurait sans doute un deuxième monstre auquel Godzilla devrait faire face. La balle est dans le camp des studios Tōhō, qui doivent décider s’ils veulent bel et bien produire cette suite.