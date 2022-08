Godzilla vs Kong 2 : le synopsis annonce un nouvel ennemi titanesque

Grâce au succès de "Godzilla vs Kong", le long-métrage qui a vu les deux monstres légendaires s’affronter aura droit à une suite. Et alors que celle-ci est actuellement en tournage, son synopsis a été dévoilé.

Godzilla vs Kong 2 se prépare

En mars 2021, Warner Bros dévoile le quatrième film de son MonsterVerse après Godzilla, Kong : Skull Island et Godzilla II : Roi des monstres. Repoussé à cause du Covid, Godzilla vs Kong sort le même jour dans les salles américaines et sur HBO Max. Le film voit les deux monstres mythiques s’affronter, près de soixante ans après leur rencontre dans la version d’Ishirō Honda, King Kong vs Godzilla. Malgré sa sortie dans une période compliquée et en simultané sur HBO Max, le long-métrage rencontre un beau succès dans les salles.

Jia (Kaylee Hottle) - Godzilla vs Kong © Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc.

Ainsi, Godzilla vs Kong récolte plus de 468 millions de dollars à travers le monde. De quoi pousser Warner Bros à commander une suite du film d’Adam Wingard. Celle-ci est actuellement en tournage, avec le même réalisateur à sa tête. Côté casting, il a récemment été confirmé que Rebecca Hall, Brian Tyree Henry et Kaylee Hottle reprendraient respectivement leur rôle d’Ilene Andrews, Bernie Hays et Jia dans Godzilla vs Kong 2. On sait également que la nouvelle tête d’affiche de ce film (outre les deux monstres) sera incarnée par Dan Stevens. Ce dernier est surtout connu pour son rôle de Matthew Crawley dans Downton Abbey.

Le nouveau film s’intéressera aux origines des deux monstres

Et après les nouvelles sur le casting de Godzilla vs Kong 2, Warner Bros vient de dévoiler le synopsis du long-métrage, relayé par Collider. On y apprend que les deux monstres devront encore une fois s’unir pour arrêter un nouvel ennemi. Et que celui-ci s’annonce particulièrement puissant. Mais le synopsis nous promet également d’en découvrir plus sur le passé des deux monstres. Ainsi que sur celui de Skull Island, l'île dont vient Kong :

Ce nouveau film fait suite à l’affrontement explosif entre Godzilla et Kong avec une nouvelle aventure cinématographique. Celle-ci verra le tout puissant Kong et le redoutable Godzilla affronter ensemble une menace colossale inconnue cachée dans notre monde, et qui mettra en péril leur existence – et la nôtre. Ce nouveau film épique plongera plus en profondeur dans les histoires de ces Titans, leurs origines et les mystères de Skull Island et au-delà, tout en dévoilant la bataille mythique qui a aidé à forger ces êtres extraordinaires et à les lier à l’humanité pour toujours.

Ce synopsis laisse également entendre qu’une partie de l’action se déroulera de nouveau dans la Terre Creuse, introduite dans le dernier film. Tout un programme, donc, pour un long-métrage qui s’annonce ambitieux. Quoi qu’il en soit, il va falloir se montrer patient avant de pouvoir en découvrir le résultat. Car la sortie de Godzilla vs Kong 2 est prévue pour le 15 mars 2024.