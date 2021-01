Godzilla vs Kong : découvrez la toute première bande-annonce

La promotion de "Godzilla vs Kong" aura mis un temps fou avant de se mettre en place. Le film qui promet un affrontement épique entre deux monstres cultes se montre enfin dans une toute première bande-annonce avec de la baston dans tous les sens.

Les Titans reviennent cette année

Godzilla vs Kong est enfin le sommet d'un univers étendu lancé avec le premier Godzilla de Gareth Edwards. Un second opus réalisé par Michael Dougherty a vu le jour ensuite, tout comme Kong : Skull Island. Au tour d'Adam Wingard de faire joujou avec des gros monstres dans un film qui pourrait en mettre plein les yeux. Avant de s'emballer, notons que le metteur en scène a signé les dispensables et mauvais Blair Witch ou Death Note. On ne lui demande pourtant pas grand chose avec Godzilla vs Kong. Un spectacle visuellement époustouflant et généreux serait déjà bien. Quelque chose qui s'approche de Godzilla 2 : Roi des Monstres.

Qu'on ne se mente pas, on va tous voir ces films pour prendre notre quota de scènes/plans qui vous arrachent la rétine. Celui qui rentre dans la salle en attendant un scénario complexe avec des personnages superbement écrits risque de s'exposer à une douloureuse déconvenue. Rien n'empêche un grand spectacle d'être bien écrit, entendez-nous bien, mais on connaît assez Hollywood pour savoir que les blockbusters subissent un formatage pour rester dans les clous.

Godzilla vs Kong : une bande-annonce qui en jette

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

Le film va se dérouler donc après tous les événements vus précédemment et va enfin organiser la fameuse rencontre que l'on veut tous voir. Il sera encore question de la firme Monarch, dont les recherches sont dédiées aux Titans. Après quelques apparitions très pudiques, Warner présente enfin une première bande-annonce de Godzilla vs Kong. Au programme : des monstres géants qui se cognent, des humains qui se dépatouillent au milieu, des plans qui débordent d'amour pour les Titans et enfin des éléments plus concrets sur l'intrigue.

Les hommes se sont tournés vers Kong pour qu'il les aide. Et il s'avère qu'une très jeune fille a la possibilité de communiquer avec le singe géant. Le film rejoue le schéma des films King Kong, avec une enfant à la place d'une femme retenue prisonnière. En face de lui, un Godzilla qui est en train de dérailler complet. Pour quelle raison ? Cela n'est pas expliqué mais on voit que le film continue de développer une mythologie autour des Titans, avec une guerre ancestrale entre eux. Ça fera l'affaire pour justifier que tout le monde se bataille. Nous pensions que les deux monstres principaux allaient finir par s'allier contre une menace mais la bande-annonce a l'air d'affirmer que Godzilla sera le méchant. À voir si le film nous réserve un retournement de situation avec une promotion orientée volontairement dans ce sens.

Avancé aux USA, reporté en France ?

Godzilla vs Kong a été avancé au 26 mars prochain aux USA. Un changement qui sonne comme une envie d'accélérer les choses pour prendre de court Legendary. Le film est un co-production entre les deux studios et, forcément, le partenaire de Warner aimerait éviter une sortie si rapide sur HBO Max. La société a même l'intention de défendre sa position avec une action en justice pour s'assurer que Dune et Godzilla vs Kong soient réservés au cinéma. À en croire la nouvelle affiche (à découvrir ci-dessous) et la bande-annonce, l'arrivée sur HBO Max reste plus que jamais dans les tuyaux.

En France, on ne sait pas encore quand le film sera visible sur nos écrans. La date du 17 mars a été posée mais les salles ne devraient pas rouvrir avant avril prochain si l'on en croit les derniers retours de la presse. Autant dire qu'un report est inévitable.