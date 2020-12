Dune : la société de production Legendary envisage de poursuivre Warner

Warner a pris la décision de planifier la sortie simultanée de leurs prochains films, à la fois dans les salles et sur la plateforme HBO. Legendary, qui produit le "Dune" de Denis Villeneuve, compte bien se battre en faveur d'une sortie unique au cinéma.

Warner dans l'oeil du cyclone

Depuis quasiment une année, les distributeurs doivent tous improviser en essayant de trouver le moyen le plus sûr de sortir leurs oeuvres. Avec la pandémie, le calendrier des sorties a considérablement été revu en long, en large et en travers. Il ne cesse d'ailleurs d'être encore modifié, chacun faisant ses petits ajustements pour ne pas perdre trop de plumes dans la bataille. Warner Bros., mastodonte à Hollywood, a annoncé un plan hybride qui est très loin de ne faire que des heureux. On a appris le mois dernier que le studio comptait sortir tous ses films de 2021 dans les salles, mais aussi sur sa plateforme HBO Max en simultané et pour une disponibilité d'un mois.

Les abonnés au service seront sûrement heureux de pouvoir bénéficier du line-up contenant des titres comme Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs Kong ou Malignant (le nouveau trip horrifique de James Wan). D'autant plus qu'ils n'auront pas à débourser un centime de plus. L'expérience sera toujours moindre que dans une salle de cinéma mais on peut comprendre que l'offre séduise les consommateurs. À l'opposé, elle ne plaît ni aux artistes ni aux exploitants. Forcément, ces derniers savent que leurs établissements seront moins fréquentés et les chiffres d'affaires risque d'en prendre un sacré coup. Un coup de massue supplémentaire, alors qu'ils souffrent depuis de longs mois.

Dune peut encore s'en sortir grâce à Legendary

Au rayon des contestations, Christopher Nolan a déjà dit tout le mal qu'il pensait de cette approche, pendant que les cinémas américains songent eux à baisser au maximum le prix des tickets pour les films concernés afin que Warner ne fasse quasiment pas de bénéfices. Le studio Legendary, qui a financé Dune à 75% et travaille avec le studio en distribution sur deux prochaines sorties de 2021 (Dune et Godzilla vs Kong), compte réagir pour les préserver de ce traitement. Ou du moins, pour épargner le film de science-fiction signé Denis Villeneuve.

Un article de Deadline nous rapporte que de vives discussions sont en cours et que des poursuites judiciaires seraient envisagées par Legendary. Leur volonté est d'éviter absolument un passage aussi rapide sur HBO Max. Dans les deux cas, on parle de productions qui sont faites avec des moyens conséquents (entre 150 et 170 millions de dollars chacun, plus les frais promotionnels) et qui sont destinées à réaliser des scores élevés dans les salles. Or, avec un passage sur une plateforme, la porte est grande ouverte au piratage. Tous les films concernés vont vite se retrouver sur le net, réduisant le nombre potentiel d'entrées en salles et de nouveaux abonnés sur la plateforme.

Dune © Warner Bros. France

Dune fera-t-il exception ?

Legendary craint pour Dune en particulier, car le film doit normalement avoir au moins une suite au cinéma. Un échec financier sur celui-ci serait très mal reçu et pourrait hypothéquer ses chances d'obtenir ce prolongement. Le plan a même des chances de passer par la case télévision, avec des séries qui viendraient en complément. Il y a donc un espoir pour que Dune ne sorte que dans les salles afin de préserver son potentiel commercial sur le long terme. Sa sortie est prévue pour le 29 septembre 2021, une date assez lointaine qui nous laisse penser que la situation sera beaucoup plus favorable à ce moment. Si Legendary obtient gain de cause, le traitement de faveur risque de déplaire à ceux qui sont impliqués dans les autres projets. Par exemple, peu probable que Legendary se batte aussi intensément pour l'affrontement entre Godzilla et Kong...