Godzilla vs Kong : les deux monstres se mettent sur la tronche dans une nouvelle image - CinéSéries

La rencontre entre le singe King Kong et Godzilla doit être l'événement qui va justifier l'existence de ce MonsterVerse. Les Titans se mettent sur la tronche sans pitié dans une nouvelle image. Le film d'Adam Wingard sortira l'année prochaine et on attend de pied ferme une bande-annonce.

La rencontre entre Godzilla et Kong arrivera en 2021

À côté de son DCEU, la Warner est aussi impliquée dans un autre univers étendu : le MonsterVerse. La formule traditionnelle, popularisée par Marvel, est respectée jusqu'ici. Le but du studio est de rassembler plusieurs monstres populaires pour des combats d'envergure. Le singe King Kong a eu son film avec Skull Island et Godzilla a également eu le sien. La suite, Roi des Monstres, a introduit plusieurs autres bestioles comme Ghidorah, Mothra, Rodan, Scylla et compagnie. L'heure est venue de passer au stade supérieur avec Godzilla vs Kong, réalisé par Adam Wingard. De ce que l'on sait du scénario, les monstres vont s'affronter dans une bataille qui ne peut qu'être spectaculaire, alors que la société Monarch continue de travailler sur les Titans. Mais un complot mené par des humains risquent de détruire ces créatures.

On a presque envie de dire qu'on se fiche du scénario tant qu'on prend notre dose d'images marquantes et de scènes époustouflantes. Le dernier Godzilla était un blockbuster écrit à la va-vite mais avec un sens du spectacle scotchant. La crise sanitaire a provoqué du retard à Hollywood et Godzilla vs Kong n'est plus prévu pour la fin d'année 2020. Sa nouvelle date est fixée au 19 mai 2021, avec Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri et Eiza González à l'affiche.

Les deux monstres s'affrontent dans un autre aperçu

Les spectateurs attendent en priorité une première bande-annonce pour se faire une idée de l'ampleur du combat mais c'est un artwork qui nous donne aujourd'hui un petit avant-goût. Les deux monstres, de même taille, se livrent à un affrontement explosif, avec à leurs pieds un porte-avions et des hommes.

Cet artwork promotionnel est tiré des boîtes de jouets qui sont vendus en marge du film. Ce plan rappelle celui que l'on avait vu lors d'un leak d'un teaser diffusé lors de la CCXP 2019. La scène était quasiment identique, de nuit. L'image actuelle permet de mieux voir le combat que les clichés de piètre qualité trouvables sur le net. Nous devrions voir ce combat en mouvement (et en bonne qualité) lorsque le studio décidera de dévoiler la vidéo au monde entier.