Godzilla et Kong explosent le top Netflix !

Alors que "Godzilla x Kong : Le nouvel Empire" vient de sortir au cinéma, le film précédent du MonsterVerse, "Godzilla vs Kong", s'est rapidement imposé sur Netflix.

Godzilla vs Kong : séance de rattrapage sur Netflix

Netflix s'est montré bien malin en ajoutant le 2 avril Godzilla vs Kong (2021) dans son catalogue de film. La plateforme de streaming a évidemment voulu profiter de la sortie en salles, le lendemain, de la suite directe : Godzilla x Kong : Le nouvel Empire. Il est facile de s'y perdre avec la saga du MonsterVerse et une piqure de rappel ne serait pas de trop avant de découvrir le dernier blockbuster mettant en scène les deux titans. En tout cas, le pari de Netflix est réussi puisque Godzilla vs Kong s'est aussitôt placé dans le top 10 des films les plus vus en ce moment, en deuxième position, juste derrière Le Salaire de la peur qui, de son côté, cartonne dans le monde en ce moment.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Cet ajout de Godzilla vs Kong est aussi judicieux car, lors de sa sortie initiale, le film n'avait pas pu atteindre les salles françaises. En pleine pandémie de Covid, le long-métrage avait été repoussé à plusieurs reprises avant de sortir uniquement en achat digital chez nous. Ce qui a grandement limité son impact sur le public. Ainsi, puisque Godzilla x Kong sort lui désormais au cinéma, la séance de rattrapage s'impose.

Résumé du MonsterVerse

Pour rappel, le MonsterVerse a été lancé en 2014 avec Godzilla. Le célèbre monstre, qui a eu droit à de nombreux films au Japon, mais aussi à un film de Roland Emmerich en 1998, provoquait alors la terreur sur Terre, détruisant tout sur son passage. Cependant, contrairement au récent Godzilla Minus One, celui du MonsterVerse a de bonnes raisons de créer ce chaos. Au fur et à mesure des films, on apprend qu'il est le roi des monstres et présent sur Terre pour protéger l'humanité d'autres créatures gigantesques.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros.

Avant d'en arriver là, Warner Bros. a voulu introduire Kong avec Kong: Skull Island (2017), avant de donner au lézard géant de nouvelles créatures à affronter dans Godzilla 2 : Roi des monstres (2019). Godzilla vs Kong permet lui de réunir les deux monstres mythiques, qui ne peuvent pas co-exister. En effet, la problématique principale du film est que deux Alpha ne peuvent être ensemble sur Terre. Pour cette raison, des scientifiques décident d'emmener Kong dans la Terre creuse (un monde qui se trouve sous Terre). Sauf qu'il sera difficile d'éviter un combat titanesque avec Godzilla. De plus, en parallèle, une entreprise met au point une machine terrible pour exterminer toutes ces créatures...

En plus de Godzilla et Kong, le film met en avant plusieurs acteurs comme Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ou encore Eiza González. Une partie d'entre eux est de retour dans la suite Godzilla x Kong : Le nouvel Empire, que vous pouvez découvrir dès à présent au cinéma, et dont voici notre avis.