Tout juste sorti, ce film français fait un énorme carton sur Netflix dans le monde

Après "Chien et Chat", c'est un autre film français qui s'empare du top 10 mondial Netflix dans la catégorie films non-anglophones. "Le Salaire de la peur" de Julien Leclercq s'est ainsi imposé dans le top 10 de plus de 80 pays, dont les États-Unis, avec près de 20 millions d'heures visionnées. Un autre beau succès pour le réalisateur, qui n'en est pas à son coup d'essai.

Le Salaire de la peur sur Netflix : un succès français dans le monde entier

Arrivé sur Netflix le 29 mars dernier, Le Salaire de la peur de Julien Leclercq, s'est directement hissé en tête des films les plus visionnés en France. Mais son beau parcours ne s'arrête pas là, puisqu'il se classe également en tête des films non-anglophones les plus visionnés sur Netflix dans le monde, avec près de 20 millions d'heures regardées entre le 29 et le 31 mars. Il est dans le top 10 de 81 pays, dont les États-Unis. Après Chien et Chat la semaine dernière, c'est donc un deuxième film français qui prend la tête du top 10 monde des films non-anglophones sur Netflix.

Porté par Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot et Sofiane Zermani, Le Salaire de la peur est une relecture moderne du film d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1953.

L'intrigue se déroule en plein désert, à proximité d'un camp de réfugiés. C'est dans ce décor brûlant qu'un puits de pétrole s'embrase, et menace la vie de la population se trouvant aux alentours. La compagnie qui exploite le site comprend vite qu'elle n'a qu'une seule solution pour éviter la catastrophe : faire exploser le puits de pétrole à l'aide de nitroglycérine. Pour acheminer ce chargement, une équipe de choc de quatre personnes doit convoyer 200 kg d'explosifs à bord de deux camions.

L'équipe dispose de moins de 24 heures pour rejoindre le puits de pétrole, et va devoir parcourir des zones hostiles, contrôlées par des rebelles armés jusqu'aux dents, mais également traverser des champs de mines. Un vrai parcours de santé.

Un autre carton mondial pour Julien Leclercq

Le Salaire de la peur n'est pas le premier film de Julien Leclercq à connaître un très beau succès sur Netflix dans le monde. Avant cela, il s'était déjà imposé sur la plateforme dans le monde, avec deux de ses précédents projets : le film Sentinelle, sorti en 2021, qui avait connu un très beau succès à l'étranger, et notamment aux États-Unis. Et également avec la série Braqueurs, qui s'était classée dans le top 10 mondial des séries non-anglophones les plus visionnées sur la plateforme au moment de sa sortie, en septembre 2021.