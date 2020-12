Godzilla vs. Kong : un court premier teaser est disponible

Toujours pas de première bande-annonce pour "Godzilla vs. Kong" ! On se demande ce que Warner Bros. attend car le film est normalement terminé depuis un petit bout de temps. Nous pensions qu'un aperçu conséquent serait montré à la CCXP 2020 mais ça n'a pas été le cas... Il faudra se contenter de seulement quelques plans.

Godzilla vs. Kong : deux monstres mythiques dans un seul film

Godzilla vs. Kong c'est la promesse d'un combat épique. Il ne pourra en être autrement ! Le régressif Kong : Skull Island a relancé le singe géant, des années après le chef-d'oeuvre de Peter Jackson. Jordan Vogt-Roberts est incontestablement moins talentueux que son prédécesseur mais il était animé par le désir de proposer un spectacle divertissant. Même chose pour Michael Dougherty, en charge de Godzilla 2 : Roi des Monstres, la suite débridée à un premier film signé Gareth Edwards qui a pu décevoir. Pour résumer, les deux monstres sont inclus dans un univers étendu piloté par Warner Bros. et ils ne vont plus tarder à enfin à se rencontrer. L'événement se fera devant la caméra d'Adam Wingard dans Godzilla vs. Kong. La promesse d'un spectacle débridé qui mise à fond sur des bastons ravageuses demeure alléchante, mais le réalisateur a tout de même été responsable du dernier Blair Witch ou de Death Note. Pas de quoi sauter au plafond en voyant son CV...

Dans cette nouvelle intrigue dont on ne connaît pas encore tout le contenu, la firme Monarch continue son travaille autour des Titans et les humains vont encore assister à des événements qu'ils ne pouvaient imaginer que dans leurs rêves. Godzilla et Kong vont enfin se rencontrer pour se disputer, mais d'autres bestioles vont également être dans l'équation. Il y sera aussi question de complots et de certaines magouilles, une ligne secondaire par rapport à l'attente des combats, d'une destruction à grande échelle et d'une bonne dose de plans iconiques.

Godzilla vs. Kong ©Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures Productions

Déjà repoussé à cause de la pandémie, Godzilla vs. Kong est désormais prévu le 19 mai 2021 sur nos écrans. Aux USA, le film sera bien visible dans les salles, mais aussi pendant un mois sur HBO Max. En fin de semaine dernière, WarnerMedia a annoncé que toutes ses sorties allaient se faire simultanément via ces deux canaux. Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri et Eiza González seront à l'affiche d'un film que l'on conseille de voir dans une salle obscure, pour saisir l'immensité de l'affrontement.

Un teaser très (très) court

Tous les ans se tient la Comic Con de São Paulo, au Brésil. En 2019, le studio nous avait laissé sur notre faim avec un aperçu très bref. Rebelote cette année, alors qu'on attendait enfin une bande-annonce digne de ce nom pour Godzilla vs. Kong. À quelques mois de la sortie officielle, nous avions l'espoir de voir la promotion passer la seconde. Quitte à avoir un teaser au lieu d'un trailer. Warner Bros. a effectivement montré des images du film avec une vidéo qui ne mérite même pas le titre de teaser tellement elle était courte. Des minuscules secondes ! Le temps de voir Kong rugir avec une chaîne au cou et Godzilla faire trempette sous l'eau. La position du singe géant pose question, il semble être capturé par des humains pour une raison encore inconnue. Qu'importe ce qui lui arrive, on sait qu'il va trouver le moyen de se libérer pour faire son entrée sur le ring. D'ailleurs, si Godzilla est désigné comme son adversaire dans le titre, une coopération entre les deux contre une menace commune n'est clairement pas à exclure.