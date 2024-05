Après le succès de Godzilla x Kong, un sixième film est en préparation

"Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire" cartonne dans les salles. À tel point que Legendary Pictures n’a pas attendu qu’il ne soit plus projeté dans les salles pour s’attaquer à la suite du MonsterVerse.

Un sixième film pour le MonsterVerse

Le MonsterVerse de Legendary Pictures compte jusqu’à présent cinq films. Le dernier en date à être sorti est Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire. Cette fois, les deux monstres mythiques s’y allient afin de contrer la menace que représente un nouvel ennemi : le Skar King.

Sorti le 3 avril dernier et toujours projeté dans certaines salles, Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire a déjà frappé fort au box-office. Selon The Hollywood Reporter, il a pour le moment rapporté près de 555 millions de dollars dans le monde. Soit le deuxième plus gros total du MonsterVerse derrière Kong : Skull Island, qui avait récolté environ 568 millions de dollars. Étant donné de tels résultats, Legendary Pictures veut continuer de produire des films dans cet univers.

Un scénariste mais pas encore de détail sur l’intrigue

The Hollywood Reporter annonce que Legendary Pictures a lancé le développement d’un sixième long-métrage du MonsterVerse. Le studio a même déjà choisi le scénariste de ce prochain film. Il s’agit de Dave Callaham, qui a notamment écrit le script de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. C’est également lui qui a signé les premières versions du scénario de Godzilla, le film ayant lancé le MonsterVerse.

En revanche, aucun détail sur l’histoire du nouveau film du MonsterVerse n’est sorti à l’heure actuelle. On ne sait pas si le long-métrage sera une suite directe à ce Godzilla x Kong, ou s’il emmènera la franchise dans une nouvelle direction. Le nom du réalisateur qui dirigera ce nouveau film est également inconnu. Legendary Pictures aimerait de nouveau confier les rênes à Adam Wingard. Mais ce dernier veut réaliser un autre film avant de s’attaquer à un nouveau projet, et rien n’est donc encore joué.

L’univers autour de Godzilla continue de s’étendre

Étant donné que le projet n’en est qu’à ses débuts, le sixième film du MonsterVerse n’a pas encore de date de sortie. En revanche, les fans de cet univers auront de quoi patienter en attendant de pouvoir découvrir ce film.

Pour rappel, la série Monarch : Legacy of Monsters a été renouvelée pour une deuxième saison. En plus de cela, plusieurs spin-offs de ce show sont en développement.