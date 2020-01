Golden Globes 2020 : le discours hallucinant de Joaquin Phoenix

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les Golden Globes 2020 ont vu Ricky Gervais nous offrir un show hilarant. Mais il n’est pas le seul à avoir profité de la cérémonie pour pointer l’hypocrisie du milieu. Joaquin Phoenix y est allé lui aussi d’un discours qui vaut le détour.

Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2020 s’est déroulée la 77e cérémonie des Golden Globes, récompensant à la fois le cinéma et le petit écran. Une soirée qui a vu Once Upon a Time… in Hollywood et 1917 être les grands gagnants pour le cinéma, aux côtés notamment de Joker qui est reparti avec les prix de meilleure bande originale et de meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Ce dernier avait marqué les esprits en Arthur Fleck, et en a fait tout autant au moment de recevoir son prix.

Une compétition qui sert à vendre de la pub et une hypocrisie écologique

On savait que Ricky Gervais allait se charger d’égratigner bien comme il faut la profession en venant présenter pour la cinquième fois les Golden Globes. En évoquant tantôt Harvey Weinstein, tantôt Jeffrey Epstein, et en rappelant que des groupes comme Amazon ou Apple sont loin d’être des enfants de chœurs, il a parfaitement pointé l’hypocrisie du milieu. Mais on n’en attendait pas autant de la part de Joaquin Phoenix dans son discours de remerciements.

Outre l’attitude toujours hallucinée de l’acteur, visiblement mal à l’aise et dans un état presque second, il a frappé fort par ses mots. D’abord plutôt calme, il a commencé par féliciter la décision des Golden Globes de proposer un repas vegan durant la cérémonie pour défendre la cause animale. Puis, tout en rendant hommage aux autres nommés, il a rappelé que pour lui il n’y a pas de compétition, que ce genre de cérémonie n’est qu’un moyen pour la télévision de vendre des publicités.

Mais c’est surtout dans la dernière partie de son discours qu’il a fait fort, comme une continuité du monologue de Ricky Gervais, en disant aux célébrités présentes qu’il est bien beau d’envoyer des messages de soutien à l’Australie (qui subit des incendies démesurés), mais qu’il faut agir et changer ses habitudes. Comme arrêter de prendre des jets pour aller à Palm Springs en Californie. Malheureusement le comédien a dû couper court son intervention, pressé par l’organisation qui lance une musique au bout de trois minutes pour éviter les remerciements trop longs.

Le discours, diffusé par Canal+ (comme le reste de la cérémonie), est visible en une de cet article. Retrouvez ici tous les films récompensés, et ici les séries récompensées.