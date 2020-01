Golden Globes 2020 : quels sont les films récompensés ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Deux grandes célébrations sont immanquables à chaque début d’année. Avant de passer aux Oscars, c’est les Golden Globes qui attirent toute la lumière. La cérémonie a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2020 et on sait désormais qui sont les grands vainqueurs au rayon cinéma.

Cinq potentiels vainqueurs par catégorie mais un seul a le privilège d’être l’élu. Et cette année, il y avait encore du lourd. Les grands titres attendus étaient évidemment présents dans les nominations, avec une présence accrue de Netflix, grâce à The Irishman, Marriage Story et The Two Popes. La plateforme américaine ne cherche que ça, décrocher des titres qui vont accroître sa réputation.

Le nouveau Martin Scorsese était évidemment un des plus gros favoris, comme l’était en 2019 un certain Roma, récompensé d’un Golden Globe du meilleur film étranger et d’un autre du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuaron. Sauf que cette fois, Netflix, malgré toutes ses nominations est plutôt reparti bredouille.

Voici les films récompensés. Et cliquez ici pour voir les séries récompensées.

Meilleur film dramatique : 1917

The Irishman

Marriage Story

Joker

The Two Popes

Meilleur film comique ou musical : Once Upon a Time… in Hollywood

Jojo Rabbit

À Couteaux Tirés

Rocketman

Dolemite Is My Name

Meilleur réalisateur : Sam Mendes – 1917

Bong Joon-ho – Parasite

Todd Philipps – Joker

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleur acteur dans un film dramatique : Joaquin Phoenix – Joker

Christian Bale – Le Mans 66

Antonio Banderas – Douleur et Gloire

Adam Driver – Marriage Story

Jonathan Pryce – The Two Popes

Meilleur actrice dans un film dramatique : Renée Zellweger – Judy

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Les Filles du Docteur March

Charlize Theron – Scandale

Meilleur acteur dans une comédie : Taron Egerton – Rocketman

Daniel Craig – À Couteaux Tirés

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… in Hollywood

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Meilleure actrice dans une comédie : Awkwafina – L’Adieu

Ana de Armas – À Couteaux Tirés

Cate Blanchett – Bernadette a disparu

Beanie Feldstein – Booksmart

Emma Thompson – Late Night

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood

Tom Hanks – Un Ami Extraordinaire

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern – Marriage Story

Kathy Bates – Le Cas Richard Jewell

Annette Bening – The Report

Jennifer Lopez – Queens

Margot Robbie – Scandale

Meilleur scénario : Once Upon a Time in Hollywood

Marriage Story

Parasite

The Two Popes

The Irishman

Meilleure bande originale : Joker

Brooklyn Affairs

Les Filles du Docteur March

1917

Marriage Story

Meilleure chanson originale : (I’m Gonna) Love me Again – Rocketman

Beautiful Ghosts – Cats

Spirit – Le Roi Lion

Stand Up – Harriet

Into The Unknown – La Reine des Neiges 2

Meilleur film en langue étrangère : Parasite

L’Adieu

Douleur et Gloire

Portrait de la Jeune Fille en Feu

Les Misérables

Meilleur film d’animation : Monsieur Link

La Reine des Neiges 2

Dragons 3 : Le Monde Caché

Toy Story 4

Le Roi Lion