Goliath : Gilles Lellouche devait jouer un autre rôle dans le film

C'est un duel au sommet qui attend les spectateurs dans "Goliath", le nouveau film de Frédéric Tellier, qui retrouve Pierre Niney après "Sauver ou périr". Dans le long-métrage, il fait face à Gilles Lellouche, qui interprète un avocat en droit environnemental. Un rôle qu'il n'était pourtant pas destiné à jouer.

Goliath : Gilles Lellouche face à Pierre Niney

Pour son troisième film en tant que réalisateur après L'Affaire SK1 et Sauver ou Périr, Frédéric Tellier s'est attaqué à l'industrie de l'agrochimie et ses lobbies. En effet, dans Goliath, il est question d'un affrontement entre un puissant groupe (Phytosanis) accusé de masquer les dangers d'un pesticide utilisé par les agriculteurs et un avocat en droit environnemental.

Ce dernier est incarné par Gilles Lellouche, tandis que le lobbyiste travaillant pour Phytosanis est interprété par Pierre Niney. L'actrice Emmanuelle Bercot est également présente au casting dans le rôle d'une militante, prête à tout pour faire interdire les pesticides. Le film est inspiré de l'affaire du Glyphosate.

Emmanuelle Bercot - Goliath © Studiocanal

Gilles Lellouche devait jouer le lobbyiste

Alors qu'il est très convaincant dans le rôle de l'avocat en guerre contre un géant de l'agrochimie, Gilles Lellouche n'était pas supposé jouer ce personnage. En effet, Frédéric Tellier avait d'abord écrit ce dernier comme un personnage féminin.

C'est finalement Gilles Lellouche qui lui a soufflé l'idée d'en faire un homme, et de lui proposer de le jouer. Au départ, c'était le rôle du lobbyiste qui était pour l'acteur. Mais il n'avait pas le désir de le jouer. Il a expliqué pourquoi dans le dossier de presse du film :

J’avais l’impression d’avoir déjà eu l’occasion de jouer ce genre de personnage, ces types un peu cyniques, ces animaux à sang-froid uniquement obsédés par l’appât du gain, notamment dans MA PART DU GÂTEAU de Cédric Klapisch. Dans la version du scénario que j’avais lue, le personnage d’avocat était une femme et j’ai alors soufflé à Frédéric d’en faire un homme. Il m’a demandé deux ou trois jours de réflexion. Puis il a accepté et a tout réécrit dans ce sens. J’étais fou de joie à l’idée d’avoir la chance de traiter ce sujet-là avec ce metteur en scène-là tout en accomplissant un de mes rêves de toujours : incarner un avocat à l’écran.

Goliath est actuellement en salles.