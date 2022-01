Goliath : Pierre Niney en guerre contre Gilles Lellouche dans la bande-annonce

Pierre Niney et Gilles Lellouche s'affrontent sur fond de thriller écologique dans les premières images de "Goliath" réalisé par Frédéric Tellier (L'Affaire SK1, Sauver ou périr). Découvrez la bande-annonce ci-dessus. Le film est attendu le 9 mars prochain dans les salles.

Goliath : Pierre Niney retrouve Frédéric Tellier

Plus de trois ans après Sauver ou périr, Pierre Niney a une nouvelle fois tourné sous la direction de Frédéric Tellier dans Goliath. Il donnera cette fois-ci la réplique à Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot.

Le pitch :

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Ce nouveau thriller qui s'annonce extrêmement tendu si l'on en croit la bande-annonce sortira au cinéma le 9 mars prochain.