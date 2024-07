"Un pansement pour le cœur" : ce drame romantique cartonne et bouleverse les abonnés Netflix

Les abonnés de Netflix ont été touchés par le drame argentin "Goyo", mis en ligne le 5 juillet sur la plateforme. Le film est actuellement dans le top 10 en France et dans plusieurs pays.

Goyo : un succès pour le drame argentin

Il est parfois facile de prévoir le succès de certains programmes sur Netflix. Comme Super Mario Bros, le film qui a logiquement attiré les abonnés en masse depuis sa mise en ligne le 5 juillet. Mais ce même jour, la plateforme a ajouté dans son catalogue un drame romantique venu d'Argentine. Nommé Goyo, il s'est fait une place dans le top 10 des films les plus vus en ce moment sur Netflix France, en quatrième position. Et il en va de même pour au moins une dizaine d'autres pays. Globalement, sur la semaine du 1er au 7 juillet (donc en seulement deux jours), le film a cumulé 3,2 millions de vues. Un excellent lancement donc pour cette production argentine, et qui se comprend.

Goyo ©Netflix

En effet, Goyo coche les cases de la comédie romantique tout en amenant une touche d'originalité en représentant un personnage autiste. C'est le cas de Goyo, ce guide du musée national des Beaux-Arts de Buenos Aires, qui voue une passion pour Van Gogh. Autiste, il suit une routine bien précise et mène un quotidien discret. Mais sa vie est bouleversée lorsque Eva est engagée comme agente de sécurité du musée. Goyo tombe amoureux d'elle. Seulement cette dernière ne croit plus en l'amour et sa confiance en elle est au plus bas. Tous les deux vont néanmoins s'apporter énormément.

Rien de nouveau mais réconfortant

Au casting de Goyo, réalisé par Marcos Carnevale, on retrouve un casting étonnant avec Nicolás Furtado et Nancy Dupláa. Étonnant car pour une fois, une comédie romantique présente une femme plus âgée. Habituée des telenovelas, l'actrice a 54 ans tandis que son collègue, vu notamment dans Bandidos, en a 36 ans. Mais le film se veut ouvert et questionne sur les différentes façons d'aimer. Une proposition qui a convaincu une partie des spectateurs et des spectatrices qui se sont exprimés sur X (anciennement Twitter).

J'ai fini de regarder #Goyo sur Netflix et c'est un pansement pour le cœur. Le film nous présente une histoire d'amour émouvante entre Goyo et Eva qui va au-delà des différences, nous invitant à réfléchir sur la diversité, l'inclusion et le pouvoir transformateur de l'amour.

Je viens de finir Goyo sur Netflix, magnifique film argentin ! Grosse recommandation.

Goyo sur Netflix est un drame doux, léger et tendre. Oui, c'est très prévisible, rien de nouveau et pas parfait. Mais c'est une histoire sensible et réconfortante.

C'est vrai que certains traits de l'autisme ont été poussés à l'extrême, mais le film en lui-même est formidable. Performance magistrale de Nicolás Furtado, et que dire de Nancy Dupláa. Une belle histoire.

J'aime le cinéma et les séries argentins depuis un an, mais Goyo a été le point culminant. C'est tendre, beau, avec des performances impressionnantes, et c'est un film qui touche l'âme.

Goyo est actuellement disponible sur Netflix.