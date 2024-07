1,3 milliard au box-office : après avoir battu tous les records en salles, ce film va cartonner sur Netflix

"Super Mario Bros. le film" est désormais disponible sur Netflix. Après avoir été un carton dans les salles du monde entier, l'adaptation du jeu vidéo devrait attirer de nombreux abonnés de la plateforme.

Super Mario Bros. le film : le carton de 2023

Le succès de Super Mario Bros. le film a été impressionnant. Sorti dans les salles en 2023 (le 5 avril en France et le 7 avril aux États-Unis), le film d'animation est allé au-delà des espérances. Bien sûr, étant donné l'importance de la licence vidéoludique, on se doutait qu'un large public attendait cette adaptation avec curiosité (ou crainte). Cependant, de là à venir concurrencer La Reine des neiges 2, l'actuel plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation, on n'aurait pas forcément parié dessus. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé puisque, dès sa sortie, Super Mario Bros. le film a réalisé le meilleur démarrage au box-office pour un film d'animation, devant donc le long-métrage de Disney.

Super Mario Bros. le film ©Universal

Le célèbre plombier a ainsi cumulé 377 millions de dollars de recettes dès son premier week-end d'exploitation. Ce qui a permis à Illumination, Nintendo et Universal de rentabiliser immédiatement leur investissement de 100 millions de dollars (comprenant le budget du film mais pas son coût marketing). Sauf que le film ne s'est évidemment pas arrêté là. Après 10 jours d’exploitation, Super Mario Bros. le film avait déjà engrangé 500 millions de dollars de recettes dans le monde. Suffisant pour devenir l'adaptation d'un jeu vidéo la plus rentable, devant notamment Détective Pikachu et Sonic.

Il aura donc été difficile de passer à côté de Mario, qui dans cette aventure découvre le Royaume Champignon et accepte d'aider la princesse Peach à combattre Bowser, décidé à étendre son territoire. Après plusieurs semaines, Super Mario Bros. le film a terminé sa course avec 1,361 milliard de dollars récoltés à travers le monde. Ce qui le place actuellement en 16e place des plus gros succès au box-office, à moins de 100 millions de dollars de La Reine des neiges 2 (1,453 milliard de dollars). Et de ces chiffres, une bonne partie provient du marché français, puisque le long-métrage a là aussi impressionné avec 7,3 millions d'entrées. Ce fut d'ailleurs, chez nous, le plus gros succès de 2023, largement devant Barbie (6 millions) et Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (4,6 millions).

Un succès assuré pour Netflix ?

Nul doute donc que l'ajout de Super Mario Bros. le film dans le catalogue Netflix permettra de renforcer un peu plus la popularité du long-métrage d'animation. La plateforme de streaming a mis en ligne le film ce 5 juillet à minuit. Même si de notre côté on avait trouvé la proposition sympathique mais anecdotique, cela demeure un film familial efficace qui convient aux petits comme aux grands. Cette fois, on ne sera pas surpris de le voir arriver en tête du top 10 des films du moment, comme cela avait été le cas pour Sonic en mai dernier.

Pour rappel, une des grandes qualités de Super Mario Bros. le film provient de son doublage. Du moins, en français. Car si Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day ou encore Jack Black ont prêté leur voix pour la version originale, en France, ce ne sont pas des stars du cinéma qui s'en sont chargés, mais à des doubleurs de métier comme Pierre Tessier, Benoït Du Pac, Audrey Sourdive, Jérémie Covillault ou encore Emmanuel Garijo. Un choix qui avait été applaudi à l'étranger.