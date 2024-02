Greenland 2 : enfin une bonne nouvelle pour la suite du film catastrophe

Alors que le deuxième "Greenland" avait été annoncé il y a plusieurs années, on attendait encore d’en avoir des nouvelles. Mais cette suite avance enfin !

Un joli succès pour Greenland à sa sortie

Cela fait maintenant plus de trois ans et demi que Greenland est sorti dans les salles. Mettant en scène Gerard Butler et Morena Baccarin, le film racontait le périple d’une famille pour se rendre sur le dernier refuge sur Terre à la suite d’une catastrophe due à une comète s’étant écrasée sur la planète.

Greenland est sorti en août 2020 dans les salles. Soit à une période où les fréquentations dans les cinémas avaient baissé à cause de la pandémie. Malgré cela, le long-métrage a réalisé un joli score au box-office, récoltant plus de 52 millions de dollars. Grâce à cela, le lancement d’une suite intitulée Migration a été annoncé en juin 2021, comme rapporté à l'époque. Mais depuis, on n'a plus eu beaucoup de nouvelles de ce projet. Toutefois, les choses avancent enfin.

Migration va enfin entrer en tournage !

Variety nous apprend aujourd’hui que la suite de Greenland se prépare enfin à entrer en production. Le tournage de Migration devrait ainsi commencer en avril prochain. Une bonne nouvelle pour les fans du premier opus, donc. D’autant que ce sont le même scénariste et le même réalisateur qui s’occuperont de cette nouvelle histoire.

Après avoir déjà été derrière le premier film, Chris Sparling et Ric Roman Waugh seront ainsi de retour au scénario et derrière la caméra pour Migration. On pourra également retrouver les têtes d’affiches du premier film, puisque Gerard Butler et Morena Baccarin reprendront tous les deux leurs rôles de John et Allison Garrity.

L’intrigue reprendra des années plus tard

En plus de savoir désormais que Migration entrera en tournage dans quelques semaines, on connaît déjà l’intrigue générale de cette suite. Car dans une interview avec Collider datant de mai 2023, Roman Waugh s’était exprimé sur le sujet. Le réalisateur avait révélé que le deuxième Greenland se déroulerait cinq à sept ans après le premier film.

Toujours selon les dires de Roman Waugh, on suivra dans ce nouveau chapitre les membres de la famille Garrity alors qu’ils sortent de l’abri où ils se sont réfugiés durant toutes ces années, et qu’ils tentent de se trouver une nouvelle maison et de reconstruire leur vie. On attend désormais que la date de sortie du film soit communiquée.