Gremlins 3 : Chris Columbus lâche des infos sur l'éventuelle suite

Chris Columbus, scénariste et réalisateur, est désireux de proposer un « Gremlins 3 ». Il aurait déjà écrit le scénario et promet que si le projet se concrétise, les créatures ne seront pas présentées sous forme de CGI.

Gremlins : deux films cultes

En 1984, Joe Dante réalise un film emblématique de la pop culture : Gremlins. Le long-métrage, produit par Steven Spielberg devient rapidement culte. L'idée de base est venue de Chris Columbus, le futur réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion et de L’école des Sorciers, qui a rédigé le scénario de cette comédie étonnante. En son temps, le long-métrage a rapporté plus de 153 millions de dollars de recettes au box-office. Face à ce succès, la production d'une suite est lancée en 1990. Gremlins, la nouvelle génération est dans la veine directe du premier opus. Là encore, le film est un succès, et rapporte plus de 41 millions de dollars au box-office.

Une suite sans CGI ?

Ça fait un moment maintenant que les rumeurs d'un Gremlins 3 n'étaient pas ressorties. Tandis que la série animée prequel de HBOMax est actuellement en développement, Chris Columbus travaille sur un Gremlins 3. Le cinéaste doit beaucoup à ces petites créatures puisque Gremlins est le film qui l'a révélé dans le milieu du cinéma, aidé par Steven Spielberg qui avait repéré son histoire teintée d'horreur. Lors d'une interview sur Collider, Chris Columbus, qui faisait la promotion de Les Chroniques de Noël 2, s'est arrêté sur Gremlins 3 :

J'aimerais le faire. J'ai écrit un script, donc il y a un scénario existant. Nous travaillons actuellement sur des problèmes de droits. Nous essayons donc simplement de déterminer quel serait le meilleur moment pour faire ce film. Je le ferais toujours de la même manière. Je le ferais avec des marionnettes tangibles, et non pas avec des CGI. Nous avons réalisé une scène image par image dans le premier Gremlins. Je ne pense pas que j'utiliserais beaucoup de CGI dans Gremlins 3.

Gremlins ©Warner Bros Studios

En 2017, Chris Columbus teasait déjà un scénario « tordu et sombre » qu'il a lui-même écrit pour raconter une nouvelle aventure de Gizmo. Mais le cinéaste fait aujourd'hui face à des problèmes de droit dont il fait allusion dans sa déclaration. En 2019, Warner Bros a racheté la marque déposée Gremlins, et a directement lancé la production de la série animée Gremlins : Secrets of the Mogwai, qui reviendra aux origines du mythe.

On avoue qu'on aimerait beaucoup que le scénario de Chris Columbus soit adapté, idéalement par Joe Dante lui-même. Surtout si la production se refuse à animer les Mogwais en CGI, préférant la bonne technique traditionnelle des animatroniques et des marionnettes. Pas sûr que Warner Bros accepte un tel procédé, même si cette méthode est de nouveau à la mode grâce à Baby Yoda.