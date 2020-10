Gremlins : Gizmo est de retour dans la première image de la série préquel

À la place d'un troisième opus des Gremlins, une série aura pour but de raconter l'histoire de Gizmo avant sa rencontre avec le jeune Billy. Une première image nous donne une idée de l'ambiance de cette production à retrouver sur HBO Max l'année prochaine.

Les Gremlins reviennent, en animation

La Warner se doit d'avoir une offre variée sur son service HBO Max et les enfants sont un public à ne pas négliger. C'est dans l'optique de leur parler qu'une série comme Gremlins : Secrets of the Mogwai a été pensée. Ce n'est pas dit qu'ils connaissent la franchise et les deux films en prises de vues réelles, mais ce préquel peut leur donner envie de s'intéresser à l'univers en leur soumettant une porte d'entrée.

Le long-métrage original raconte comment Billy se voit offrir le Mogwai Gizmo, une créature toute mignonne et poilue que son père déniche dans une boutique de Chinatown. Les deux vont se lier d'amitié et combattre les Gremlins, d'autres Mogwai qui ont évolué à un stade supérieur.

La série va se dérouler dans les années 1920, à Shanghai, et parlera de la rencontre entre Gizmo et Sam Wing. Ce dernier est le vieil homme qui tient la boutique dans le premier film. Il sera ici beaucoup plus jeune, avec dix années au compteur. Les partenaires vont vivre ensemble des aventures dans une Chine ancienne qui renferme des secrets. Le titre laisse penser que nous allons découvrir des nouveaux éléments sur la mythologie des Mogwai.

Une première image pour la série

En dépit d'un retour de Gizmo, Howie Mandel ne lui prêtera plus sa voix cette fois. On n'en sait pas plus sur le scénario de cette série mais Joe Dante a essayé de faire grimper l'attente en annonçant que Secrets of the Mogwai aurait été un projet très cher s'il avait été fait en live.

L'animation permet de laisser libre court à l'imagination sans demander des moyens financiers trop conséquents et on peut s'attendre à une véritable fantaisie formelle. Une première image nous montre à quoi ressemblera la direction artistique. Gizmo et Sam apparaissent dessus, de dos, dans un décor vidé de toute vie.

Ce n'est pas spectaculaire pour un sou, on le conçoit. Une bande-annonce sera plus parlante mais on ne saurait dire quand elle sortira. Le programme débutera sur HBO Max en 2021, à une date qui reste à définir. En France, la diffusion devrait se passer sur OCS en US+24, car le service n'est pas disponible dans notre pays.