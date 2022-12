Gremlins : d'où vient le terme "Mogwai" ?

Les spectateurs font connaissance avec l'adorable Gizmo en 1984 grâce à "Gremlins". Une créature appartenant à une espèce animale appelée "Mogwai", terme pensé par le scénariste Chris Columbus.

Gremlins : panique à Kingston Falls

Après les poissons carnivores de Piranhas et les loups-garous de Hurlements, Joe Dante présente au public de nouvelles créatures terrifiantes, mais aussi nettement plus drôles, avec Gremlins. Sorti en 1984, le long-métrage débute dans une échoppe new-yorkaise dans le quartier de Chinatown tenue par Mr. Ming (Keye Luke), où vit un adorable Mogwai baptisé Gizmo. Ce dernier se retrouve entre les mains de l'inventeur maladroit Randall Peltzer (Hoyt Axton), qui souhaite l'offrir à son fils Billy (Zach Galligan).

À son retour à Kingston Falls, Randall informe Billy des trois règles à respecter impérativement pour s'occuper d'un Mogwai : le préserver au maximum de la lumière et surtout de celle du soleil, l'empêcher d'entrer en contact avec de l'eau et ne pas le nourrir après minuit. Et lorsque le jeune homme viole l'une de ces règles, le pauvre Gizmo donne naissance à des monstres qui sèment la panique dans la bourgade pendant les fêtes de Noël.

Gremlins ©Warner Bros.

Divertissement familial qui devait à l'origine prendre une tournure horrifique, le film de Joe Dante écrit par Chris Columbus s'adoucit à la demande du producteur Steven Spielberg. Après le succès de ce premier volet devenu culte, Joe Dante signe une suite complètement déchaînée, Gremlins 2 : La Nouvelle génération, qu'il met en scène afin de ruiner la saga pour qu'elle ne soit pas dénaturée par les studios.

Steven Spielberg fasciné par Gizmo

Gizmo aurait d'ailleurs eu beaucoup de mal à revenir dans un deuxième opus si son sort dans le script initial avait été respecté. À l'origine, le Mogwai devait se transformer en Gremlin. Totalement conquis par l'animal, Steven Spielberg demande à ce qu'il soit préservé, comme le raconte Joe Dante dans une interview accordée à Reddit et citée par Première :

(Gizmo) devait à l’origine se transformer en Stripe (le Gremlin doté d'une crête iroquoise, ndlr), avant que Steven Spielberg ne tombe amoureux de lui et décrète qu’il serait le compagnon du héros pour tout le film. Cette décision a chamboulé l’équipe des effets spéciaux, comme Gizmo n’avait été conçu que pour les premiers plans. Et au final, il est devenu la star du show.

Gremlins ©Warner Bros.

L'origine du terme "Mogwai"

À l'arrivée, la petite créature à poil doux vole la vedette aux Gremlins déchaînés. Un animal adorable, qui porte finalement assez mal son nom. Le terme "Mogwai", inventé par Chris Columbus, est un dérivé du mot cantonais "móguǐ", qui signifie "monstre", "démon" ou "esprit" malin.

Quant aux Gremlins, ils tiennent leur nom d'un mythe inventé par les aviateurs britanniques de la Royal Air Force dans les années 20 et pendant la Seconde Guerre mondiale, selon Télé Star. Ils utilisaient ce mot pour désigner les bêtes responsables des problèmes mécaniques et des pannes de leurs engins. Roald Dahl, auteur de Charlie et la chocolaterie et Sacrées sorcières, leur consacre d'ailleurs un ouvrage pour enfants en 1943, intitulé The Gremlins, pour lequel il s'inspire de sa propre expérience de pilote.